«ثندر سنو» لجودلفين يظهر جاهزية عالية لسباق «بريدرس كب كلاسيك»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الرياضي

إظهار «ثندر سنو» لجودلفين سرعة عالية في تمرين قبل سباق كبير ليس إجراءً مألوفاً في تحضير جواد مشارك بسباق بريدرس كب كلاسيك (ج1)، ولكن مدرب جودلفين سعيد بن سرور، يرى أن «ثندر سنو» ليس جواداً عادياً.

سعيد الذي ظل يثق دائماً ببطل كأس دبي العالمي (ج1) يعتقد أن المهر أحد أفضل الخيول الموهوبة التي دربها. أكد «ثندر سنو» أنه جواد متميز ومتعدد القدرات؛ ففي عمر الثلاث سنوات حقق الفوز بداربي الإمارات (ج2) على الرمل في ميدان، وحل ثانياً في 2000 غينيز الأيرلندي (ج1) على العشب في ذي كرا.

في هذا الموسم ظلت تحضيراته منصبة على الأرضية الرملية، وفي يوم الأربعاء انطلق الجواد كالقطار السريع وقطع مسافة نصف الميل في 47.40 ثانية في شيرشل داونز، ما جعل ضابطي التوقيت يراجعون ساعاتهم.

سعيد لم يبدي قلقاً على الإطلاق، حيث إنه حريص على وضع الجواد في حالة ذهنية جيدة يوم السبت.

مرّ 18 شهراً منذ أن توقف «ثندر سنو» وسحب نفسه من المنافسة في كنتاكي داربي (ج1)، وليس هناك شخص لديه من الحكمة ما يفسر به تصرف الجواد في ذلك اليوم، وركض بعد ذلك 11 مرة ولم يبدِ أدنى مؤشر لمحاولة تكرار ذلك التصرف.

بعد تمرين الأربعاء، قال سعيد: «أنا مرتاح للغاية من حالة الجواد، وجاهزيته عالية، وأكد لي اليوم أنه مستعد للمنافسة». «والأمطار التي هطلت يوم الجمعة ستجعل الأرضية أكثر سرعة، ويتوقع أن يكون الطقس صحواً يوم السبت، وينطلق الجواد من البوابة الأولى، وهي بوابة ليس مثالية، ولكن سوف أناقش التكتيكات مع كريستوف سوميون، وسوف نرسم استراتيجية». يضم سباق الكلاسيك 14 خيلاً من بين أبرز المنافسين من كلا جانبي الأطلنطي في نسخة قوية المنافسة من السباق.

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