تتويج «جودلفين» للمرة الـ13 ببطولة الملاك في بريطانيا

المصدر: Ⅶ متابعة: بهاء الدين عطا، خالد المهيري

توّج فريق «جودلفين»، يوم أمس، بمضمار آسكوت العريق، بلقب بطولة الملاك في بريطانيا للمرة الـ13 في تاريخ البطولة والرابعة على التوالي، في ختام سباق «شامبيون ستيكس» الذي يمثل نهاية الموسم البريطاني للخيول.

وتسلّم هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا، جائزة البطولة من خوان كارلوس كابللي نائب رئيس « لونجين « ، وسط تصفيق الحضور بالمضمار، استمراراً لسلسلة الإنجاز التي حققها الفريق في مختلف المضامير العالمية.

كما نال الفارس سلفستر دي سوزا جائزة أفضل فارس للمرة الثالثة، فيما نال المدرب جون غوسدن جائزة أفضل مدرب للمرة الثالثة.

وحقق «شارقة بريدج» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط السادس الختامي للسباق.

ونال «كراكسمان» بطولة الشوط الرئيس «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

«ستراديفاريوس» نجم الأول

نال «ستراديفاريوس» لقب الشوط الأول الافتتاحي «بريتش شامبيون لونغ ديستانس كب» لمسافة الميلين للفئة الثانية بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمنا قدره 3.37.51 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «توماس هويسون»، بقيادة أويشن مورفي وإشراف المدرب دبليو. بي مولينز، فيما جاء «سير إيريك» في المركز الثالث بقيادة دوناشا أوبراين وإشراف المدرب إيدن اوبراين.

تنافس في الشوط 6 خيول قوية، وكان البطل المرشح للقب وبالفعل حقق توقعات معجبيه.

«هاري آنجل» وصيفاً

حل «هاري آنجل» لجودلفين في المركز الثاني بالشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب كلاين كوكس، خلف البطل «ساندس أوف مالي» بقيادة بول هاناغان وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 1.14.21 دقيقة بفارق طول عن «هاري آنجل»، فيما حل «دونجوان ترمفانت» في المركز الثالث بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

تنافس في الشوط 14 خيلاً، من بينها «تسليط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل.

«ماجيكال» بطلة المهرات

توجت «ماجيكال» بطلة لشوط «بريتش شامبيونز فلليز وآند ميرس ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين، مححقةً زمناً قدره 2.33.28 دقيقة بفارق طول عن «كورونيت» بقيادة الفارس أوليفيه بيليه وإشراف المدرب جون غوسدن، فيما جاءت في المركز الثالث «لا اعتذار» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

وحلّت في المركز الرابع «كايتسيرف» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

شاركت في الشوط 11 مهرة، وكانت «لا اعتذار» مرشحة للقب، ولكنها خيبة آمال الجماهير.

«سنشري دريم» ثالثاً

نال «سنشري دريم» لمالكه عبد الله بالحب المركز الثالث في شوط «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة الميل للفئة الأولى بقيادة اللفارس وليام بويك، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، شارك في الشوط 13 خيلاً، من بينها «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«هي غامان» لسلطان علي السبوسي، و«غابريال» للدكتور مروان كوكش.

«كراكسمان» يتوّج بطلاَ

توّج «كراكسمان» بطلاً للشوط الرئيس في سباق «شامبيون ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل للفئة الأولى بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.8.79 دقيقة بفارق 6 أطوال عن «كريستال أوشن» بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وجاء في المركز الثالث «صب واي دانسر» بقيادة الفارس رادك كوبليك، وإشراف المدرب زد كوبليك.

«شارقة بريدج» مسك الختام

ظفر «شارقة بريدج» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط السادس والأخير مسك الختام لمسافة الميل بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1.43.50 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إسكوبار»، بقيادة الفارس آدم كيربي، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما جاء «ميجاك» في المركز الثالث بقيادة كلفورد لي، وإشراف المدرب كيه. آر. بوركي.

شارك في الشوط 20 خيلاً من بينها «تريكورن» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين، و«أرجنتيلو» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«فيفا فيفا» لسعيد بن منانة.

اندرسون: عام رائع ونتطلع لموسم 2019

قال هيو اندرسون، مدير عام جودلفين في دبي وبريطانيا: العام 2018 كان رائعاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله وجودلفين حول العالم، وشهد تسجيل 26 فوزاً بالفئة الأولى. الجميع في جودلفين قدم مجهوداً رائعاً وأسهم في جعل 2018 عاماً خالداً لجودلفين. ونتطلع لموسم ٢٠١٩ وكل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» الذي يلهمنا ويحفزنا باستمرار.وكان الموسم البريطاني ناجحاً للغاية لجودلفين، حيث شهد تحقيق الخيول جوائز مالية بلغت في مجموعها أكثر من 4.4 ملايين جنيه استرليني.