«بن بطل» لجودلفين وصيف «كوكس بليت» في أستراليا

المصدر: Ⅶ متابعة - خالد المهيري

قدم «بن بطل» لجودلفين عرضاً مشرّفاً للخيول الإماراتية خلال مشاركته في سباق «كوكس بليت» لمسافة الميل وربع الميل (الفئة الأولى) في موني فالي بأستراليا يوم أمس، حيث حل في مركز الوصافة، بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ونجحت البطلة العالمية «وينكس» في تمديد سلسلة انتصاراتها المتتالية إلى 29، بفوزها بلقب السباق، ما جعلها الحصان الأكثر تحقيقاً للمكاسب المالية في تاريخ السباقات.

وقاد الفارس هيو باومان البطلة لتحقيق اللقب، تحت إشراف المدرب كريس والر، مسجلة زمناً قدره 2.03.47 دقيقة، وبفارق طولين عن «بن بطل» لجودلفين.

وأثنى المدرب سعيد بن سررو على أداء بطلة السباق «وينكس»، ابنة «ستريت كراي» أحد فحول مزارع «دارلي». وأضاف: «خسر جوادي من مهرة خاصة، بل نجمة استثنائية، «بن بطل» في حالة جيدة، وسنعود به إلى دبي، ونتحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي سيحدد مستقبل الجواد».