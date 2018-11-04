«لاين أوف ديوتي» لجودلفين يتألق في «بريدرزكب»

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

خطف «لاين أوف ديوتي» لجودلفين، الأضواء في سباق «بريدرزكب ديوتي»، أول من أمس بمضمار تشرشل داونز بأميركا، لمسافة الميل، للفئة الأولى للخيول عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس وليم بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.40.00 دقيقة، بفارق نصف طول عن «أنكل بينى»، بقيادة إيراد أورتيز.

انطلق جواد السنتين بشكل جيد بقيادة وليام بيوك، وبدا متحفزاً في بداية السباق، منافساً على شغل المركز الثالث من بين 14 خيلاً قبل أن يستقر بالمركز السابع إلى جهة السياج الداخلي.

واندفع الجواد الذي يدربه شارلي أبلبي عند المنعطف، وتم تحويله إلى مسار خارجي بعيد عند الوصول إلى رأس المسار المستقيم وحينها كان بالمركز السادس.

وركض بقوة وانحرف يساراً ثم يميناً، واستولى على الصدارة قرب خط النهاية وعبر سارية الفوز موسعاً الفارق الذي بلغ نصف طول عن «انكل بيني».

أجرى المشرفون تحقيقاً وقاموا بالنظر في اعتراض من الفارس ايراد اورتيز، الذي قاد الوصيف، حول إمكان حدوث تداخل بين الأول والثاني لدى المنعطف، وقرب خط النهاية، وتم تأكيد صحة النتيجة.

بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي، أضاف «لاين أوف ديوتي» الفوز رقم 28 لجودلفين في سباقات الفئة الأولى هذا العام، وسجل زمناً بلغ دقيقة و40.06 ثانية في السباق الممتد على مسافة الميل على أرضية عشبية لينة.

احتفل شارلي أبلبي بفوزه الثالث على التوالي في سباقات بريدرس كب من خمس مشاركات، والفوز هو الثاني له بالسباق عقب فوز «أوت ستريب» في 2013، وقال: لم تكن الصورة مبشرة في معظم مراحل السباق.

وأضاف: وليام قاده بشكل رائع، وحوّله إلى الجهة الخارجية، وأتاح له فرصة الركض على مسار سالك.

وتابع: لم أكن واثقاً، ولكن حينما شاهدت الجواد مندفعاً في المسار المستقيم، تأكد لي أنه سيكون قوياً عند الوصول إلى خط النهاية، وهي نتيجة رائعة للفريق، وأشعر بالارتياح للفوز الذي تحقق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكمل: تحقيق فوز آخر في بريدرز كب إنجاز رائع، ووليام يؤدي بشكل أقوى في كل مرة وقيادة خيول رائعة تعطي الفارس ثقة، «وليام يقود الخيول بثقة كبيرة، وظل كذلك طوال العام».

وصرح وليام بيوك بعد أن أدلى بإفادة إلى المشرفين: «التداخل الذي حصل لم يكن له تأثير في النتيجة، وكانت أوقاتاً عصيبة (انتظار قرار المشرفين) ولا يمكنني أن اشرح لكم مدى الارتياح الذي أشعر به هذه اللحظة».

عام مميز

وقال هيو اندرسون، مدير عام جودلفين في دبي وبريطانيا لدى تسلمه جائزة الفوز: عشنا بضع دقائق من القلق بعد مشاهدة مقطع الفيديو من جهة الأمام، ولكننا شعرنا بأن الجواد قدم أداء ممتازاً في السباق.

وأضاف: سجل شارلي لنا 11 فوزاً من 28 فوزاً في سباقات الفئة الأولى هذا العام، متضمناً فوزنا في ابسوم داربي مع مسار.

إنه عام مميز لجودلفين على مستوى العالم.

«دابستر» وصيفاً

احتل «دابستر» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، مركز الوصيف في شوط ماراثون ستيكس لمسافة 2800 متر للفئة الثانية، وذلك بقيادة الفارس جوزيف تالامو، وإشراف بوب بافيرت، وذلك بفارق ثلاثة أرباع الطول عن البطل «روكتري»، بقيادة جويل روزاريو وإشراف جيمس جيركنز.

«بولتين» بطل السرعة

نال «بوليتين»، لقب شوط «بريدرزكب جوفنايل ثيرف سيرنت» لمسافة 1100 متر «ليستد» للخيول عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف تو بلتشر، مسجلاً زمناً قدره 1.5.54 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «شلسي كلوسترز»، بقيادة تايلر جافالون.

«نيوزبيبر» بطلة الثالث

توجت «نيوزبيبر أوف ريكورد»، بلقب الشوط الثالث «بريدرزكب جوفنايل فيللينر ثيرف» للفئة الأولى، لمسافة الميل للمهرات عمر سنتين، وذلك بقيادة الفارس ايراد أورتيز وإشراف شاد براون، مسجلة زمناً قدره 1.39.00 دقيقة، بفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «إيست»، بقيادة جيمي سبنسر وإشراف كيفن ريان، فيما جاءت «ستيلار ايجنت» في المركز الثالث، بقيادة مانويل فرانكو وإشراف جورجي أبرو.

تنافس في الشوط 14 مهرة، من بينهن «لابيلوسا» لجودلفين، بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

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