«بست سوليوشن» لجودلفين يحقق لقب «كولفيلد كب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أضاف «بست سوليوشن» الفوز الثاني لفريق جودلفين في سباق «كولفيلد كب» بأستراليا بعد الإنجاز الأول لعام 2008 الذي حققه «أوول ذا جود» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، حيث جاء فوز البطل أمس بقيادة الفارس بات كوسيجريف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.33.72 دقيقة، وبفارق رقبة عن «هومس مان» بقيادة الفارس بين مالهام وإشراف المدرب ليام هولي.

فيما جاء «ذا كليفس أوف موهر» في المركز الثالث بقيادة هوج بومان وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

«بست سوليوشن» الفائز بسباقين من الفئة الأولى في آخر مشاركتين انطلق ببطء من البوابة، واتخذ موضعاً خارجياً في الحارة السادسة من جهة السياج في المراحل الأولى من السباق، وبدا محاصراً لدى الوصول إلى رأس المسار المستقيم نحو خط النهاية.

ولكنه تقدم بنصف رأس عند سارية الفوز محققاً الفوز بالسباق الذي يحمل جائزة مقدارها 5 ملايين دولار أسترالي، ليسجل الفوز رقم 26 لجودلفين بالفئة الأولى في العام 2018.

الفوز جاء تتويجاً لمهمة خطط لها مؤسس جودلفين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، والمدرب سعيد بن سرور، ونفذها فريق حقق الآن انتصارات في سباقات الفئة الأولى في نهاية أسابيع متتالية في ملبورن.

وقال سعيد: يعود الفضل في اتخاذ قرار إرسال الجواد لأستراليا إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن الرائع رؤية بست سوليوشن يحقق هذا الانتصار عقب فوزين بسباقات من الفئة الأولى في ألمانيا. وهذا ما يبعث على الارتياح.

بست سوليوشن كان أحد أبطأ الخيول في بداية السباق في ظل الخروج من البوابة الخارجية التي انطلق منها، ولكن الفارس بات كوسغريف قام بحركة جريئة بالتقدم حتى الوصول قرب المتصدرين بالجهة الخارجية، ومن ثم وجد موقعاً مثالياً في الحارة الثانية من السياج شاغلاً المركز الرابع مع تبقي 2000 متر على نهاية السباق.

ولكن غوسغريف بدا متواضعاً ومقللاً من أي إنجاز شخصي.

وقال: لا يمكنني التصديق. كل الفضل يعود للحصان. حصلت على موقع رائع، ولكني بذلت مجهوداً كبيراً للوصول للنقطة التي كنت أرغب فيها، حيث كنت في الحارة الخامسة عند الخروج من المنعطف الأول، وتوجب علي الانتظار بعض الوقت للحصول على الموقع الذي أريد.

ومن ثم توجب عليّ الانطلاق مبكراً قبل الأوان، وكان الجواد حاضراً ومعرضاً للخسارة.

الفوز جاء بعد مرور 10 سنوات من فوز اول ذ غود بشعار جودلفين الأزرق في نفس السباق.

بالنسبة لسعيد يعد الفوز الثامن بالفئة الأولى هذا العام، ويمهد الطريق لمواجهة أخرى في ملبورن كب (ج 1) الشهر القادم، وهو سباق شغلت خيول جودلفين مراكزه الأمامية من دون الفوز به أربع مرات.

وأقرّ سعيد بالتحدي الماثل أمام بست سوليوشن، ولكنه يعتقد بأن الجواد قادر على تحقيق أول فوز لجودلفين في السباق.

وقال: ملبورن كب سباق مهم بالنسبة لنا، وسيكون الفوز به حلما، ولكننا سنحاول.

برنامج

وفي نفس برنامج السباقات في كولفيلد، حقق جواد جودلفين بست أوف دايز بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كومينغ، المركز الأول بسباق كوغني كب (ج 3)، بالاشتراك مع ماسك أوف تايم لمالكه عزيز خير مسجلاً زمناً قدره 1.77.00 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الثالث لايف ليس أوردينيري بقيادة زاك بورتون، وإشراف المدرب كريس وولر.