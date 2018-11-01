«ميدان» يدشن انطلاقة الموسم الجديد اليوم

المصدر: Ⅶ متابعة - بهاء الدين عطا

يدشن مضمار «ميدان» العالمي موسم سباقات الخيل 2018 - 2019 في السادسة والنصف من مساء اليوم بانطلاقة السباق الأول برعاية طيران الإمارات ومجموع جوائزه درهم.

ويبدأ الشوط الأول الافتتاحي «إميريتس هوليديز» في السادسة والنصف مساء لمسافة 1400 متر، وقيمة جائزته 165 ألف درهم. ويتنافس خلال الشوط 5 خيول يتصدرها «لوكسور تمبل» بقيادة رونان ويلان بإشراف المدرب علي الرايحي.

ويتطلع للفوز باللقب الأول في ميدان كل من «منيف» لــ«الكندي ريسينغ» بقيادة زفيرزياني وإشراف اس. جاداف، و«تخطيط» لماجد علي المرزوقي بقيادة رويستن فرنش وإشراف اس. جاداف، و«الكينغ ثندر» بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، و«ايفري سينقل داي» لــ«رهان ريسينغ سينديكيت» بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون.

شوط «إميريتس سكاي واردس»

يشهد الشوط الثاني «إميريتس سكاي واردس» لمسافة 1600 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 165 ألف درهم، مشاركة نخبة من أبرز الخيول عددها عشرة، ويتصدرها «روكلي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة رويستون فرنش، «جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف علي الرايحي، «ستيت لو» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة سام هتشكوك وإشراف دوغ واتسون، و«برس روم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي وإشراف ساتيش سيمار.

«إريبيان أدفنشرز»

يعد الشوط الثالث «إريبيان أدفنشرز» لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة المبتدئة وجائزته 165 ألف درهم، من بين أقوى الأشواط؛ نظراً لتقارب مستويات الخيول المشاركة.

ويتنافس في الشوط 13 خيلاً يتصدرها «جوكي جوي» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بإشراف علي الرايحي، «جيرفيس» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة رونان ويلان وإشراف علي راشد الرايحي.

ومن أبرز المنافسين «جيه بي سبيس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، و«كوزمو ستار» لنقابة بورسلي للسباقات بقيادة باتريك كوسجريف وإشراف راشد بورسلي، و«هوكل بوك» لبدر عبدالله المطوع بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش .

شوط «طيران الإمارات»

ينتظر أن يشهد الشوط الرابع «إميرتس إيرلاين» لمسافة 1200 متر وجائزته 190 ألف درهم، صراعاً ساخناً للفوز باللقب بين 12 خيلاً قوياً يتصدرها «موسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «زروان» للشهامة ريسينغ كلوب بقيادة آدم ماكلين وإشراف سيف الشامسي. ومن أبرز المرشحين للقب «ستند» لمحمد خليفة البسطي بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«غوتي» بقيادة رونان ويلان وإشراف علي راشد الرايحي.

«إميرتس. دوت كوم»

يعد «كي بيد» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة فرناندو جارا وإشراف علي الرايحي و«منتصرات» لأحمد بن غليطة المهيري من أبرز المرشحين للفوز بلقب الشوط الخامس الرئيسي «إميرتس. دوت كوم» لمسافة 2000 متر، الذي تبلغ قيمة جائزته 210 آلاف درهم، ويقوده رويستون فرنش بإشراف اس. جاداف، وأقوى المرشحين «مصباح» بقيادة باتريك دوبس وإشراف دوغ واتسون، و«اكتيف سبيريت» بقيادة ريتشارد مولن وإشراف دوغ واتسون، و«دهباشي» لمحمد خليفة البسطي بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون .

صراع الأقوياء

يشهد الشوط السادس «إميرتس إيه 380» لمسافة 1600 متر، الذي تبلغ جائزته 190 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين الأقوياء للفوز بلقب الشوط.

ويتنافس في الشوط 10 خيول قوية يتصدرها «رومانش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني وإشراف اس. جاداف، «مايند ذات بوي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فرناندو جارا، «نذر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وإشراف دوغ واتسون، «البيرناثي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة كريستوفر هايس وإشراف نيكولاس باشلارد، و«محترم» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة بن كرتس وإشراف مصبح المهيري.

الشوط الختامي

يختتم السباق بالشوط السابع «إميرتس سكاي كارغو» لمسافة 2000 متر وقيمة جائزته 175 ألف درهم، ويتنافس خلاله 16 خيلاً قوياً يتصدرها «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة زفير زياني وإشراف اس. جاداف، «ثاقب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل، «ديوان» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم بقيادة آدم ماكلين وإشراف دوغ واتسون.

علي الرايحي: جاهزون للموسم الجديد

أعلن علي الرايحي مدرب خيول إسطبل «غراند ستاند» عن جاهزية خيول الإسطبل للموسم الجديد، مؤكداً في تصريح لــ«البيان الرياضي» امتلاك الإسطبل 70 خيلاً منها 60 خيلاً مهجناً و10 خيول عربية.وعن أبرز الخيول يقول الرايحي: «ارتجال» بالنسبة للخيول المهجنة و«زاهر» من الخيول العربية والاثنان مملوكان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأكد الرايحي خلال حديثه بأن هذا سيكون قوياً ومثيراً وساخناً وهذا ما وضح جلياً عند انطلاقة الموسم الجديد في جبل علي، وأنه يتوقع أن يشهد سباق اليوم العديد من المفاجآت نظراً لتقارب المستويات إلى جانب أن معظم الإسطبلات في الدولة بدأت استعداداتها عقب ختام الموسم الماضي، وهذا يعني جاهزية الخيول واستعدادها للمنافسة.دبي - البيان الرياضي

قيمة جوائز أشواط السباق

تبلغ قيمة جوائز السباق للأشواط السبعة حوالي مليون و260 ألف درهم، فيما تبلغ جائزة الشوط الخامس الرئيسي 210 آلاف درهم.وخصصت جائزة الشوط الأول 165 ألف درهم. وتبلغ قيمة جائزة الشوط الثاني و الثالث 165 ألف درهم لكل منهما . أما جائزة الشوط الرابع و السادس فتبلغ 190 ألف درهم، لكل منهما .

أما الشوط السابع فتبلغ قيمة جائزته 175 ألف درهم.دبي - البيان الرياضي

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