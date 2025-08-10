شباب الأهلي وكلباء.. تجربة ودية أخيرة قبل انطلاقة الدوري

يلتقي شباب الأهلي وكلباء ودياً اليوم في آخر تجارب الفريقين ضمن التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد، والذي يبدأه «الفرسان» بمواجهة ضيفهم الظفرة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من رحلة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، بينما يستضيف كلباء فريق النصر في اليوم نفسه، سعياً لبداية قوية لـ «النمور» نحو إنهاء النسخة 17 من الدوري، في مركز متقدم، وأفضل من المركز التاسع الذي انتهى عنده الفريق في الموسم الماضي.

وستكون مواجهة «النمور»، التجربة الودية الرابعة ل شباب الأهلي وفي ختام برنامج استعداداته للموسم الجديد، بعدما سبق ولعب 3 مباريات ودية خلال معسكره الخارجي في النمسا، وتغلب فيها على كل من دبليو أي جي واتنز 1 - 0، وأودينيزي 3 - 1، وخسر أمام مايوركا 1 - 2، بينما ستكون الخامسة لكلباء الذي سبق ولعب 4 مباريات ودية خلال معسكره في سلوفينيا تحت قيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، وفاز فيها على كل من فوكوفار 2 - 0، ولامورا 4 - 1، وبيلتينيسي 3 - 0، والسيلية القطري 4 - 2.

وفي الوقت الذي يضع فيه الجهاز الفني ل شباب الأهلي بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا ، اللمسات الأخيرة على تحضيرات الفريق للموسم الجديد الصعب والشاق، جددت إدارة النادي سعيها لإغلاق ملف المحترفين الأجانب الخمسة، بعد تعثر صفقة انتقال البرتغالي افونسو سوزا إلى «الفرسان»، واختياره اللعب في صفوف نادي سامسون سبور، بعدما رفع النادي التركي من قيمة عرضه المقدم من أجل التعاقد مع اللاعب في اللحظات الأخيرة، ودفع نادي ليخ بوزنان البولندي، إلى تفضيل انتقال لاعبه لنادي سامسون سبور.

وتقتصر مشاركة «الفرسان» في أول جولتين من الدوري، على 3 محترفين أجانب فقط، وهم بوغدان وسعيد عزت الله ومؤنس دبور، في ظل غياب هداف الفريق في الموسم الماضي، الإيراني سردار أزمون ، والذي يخضع حالياً لتدريبات علاجية وبدنية بعد إجرائه جراحة خلال يوليو الماضي، وغاب على أثرها عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد، ولكن عوض شباب الأهلي ذلك بالتعاقد مع 3 لاعبين مقيمين مميزين، وتم الإعلان عن التعاقد معهم رسمياً، وهم الإيراني رضا قنديبور، والأرجنتيني اليان ايرالا، والبرازيلي كايكي فرنانديز.

وفي المقابل، أكمل كلباء خماسي المحترفين الأجانب لموسم 2025 - 2026، بالإبقاء على كل من المدافع السلوفيني ميها بلازيتش، والإيرانيين المهاجم شهريار موغانلو، ولاعب الوسط سامان قدوس، والتعاقد مع الإيرانيين لاعب الوسط أحمد نور الله، والجناح مهدي محبي، كما سبق وتعاقد «النمور» مع مجموعة مميزة من النجوم، وتضم سيكو بابا وعيسى خلفان لمدة موسم واحد لكل منهما على سبيل الإعارة من العين، وتعاقد مع كل من سيكو ليجا لمدة موسمين قادماً من نادي الرياض السعودي، وعلى سالمين، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده من الوصل، وسايلي صامويل، لمدة موسمين قادماً من بني ياس.