شباب الأهلي يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري بلقاء الظفرة

يستهل فريق شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة فريق الظفرة في افتتاح النسخة الجديدة لموسم 2026/2025، وذلك حسب ما أسفرت عنه قرعة المنافسة التي جرت مساء أمس بمباني شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» في الحفل الذي استمر لمدة ساعة واحدة، وتضمن أيضاً قرعة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الجديد، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المختلفة، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وجاءت قرعة الأسبوع الأول من بطولة الدوري متوازنة وهادئة، بلقاء شباب الأهلي والظفرة، وعجمان والوحدة، ودبا والشارقة، والعين والبطائح، وكلباء والنصر، وخورفكان والجزيرة، والوصل وبني ياس، وجرت القرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن التعديلات الجديدة للرابطة التي تم الإعلان عنها في الحفل إلغاء لعب مباريات الدور الثاني بذات ترتيب مواجهات الدور الأول، كما حدث طوال تاريخ المنافسة، لإضافة المزيد من الإثارة والحماس للبطولة.

فيما أسفرت قرعة مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة» عن مواجهات قوية في المرحلة الأولى من المنافسة التي تم إعفاء الجزيرة «حامل اللقب» وشباب الأهلي «بطل الدوري ووصيف الكاس» منها، ويلتقي في مباريات المجموعة الأولى النصر والبطائح، ويواجه الفائز منهما شباب الأهلي، ويلتقي دبا والشارقة، والمتأهل يواجه الفائز في مباراة العين وكلباء، وبالمقابل ينتظر الجزيرة الفائز من الظفرة والوصل في المجموعة الثانية، ويلتقي الوحدة مع عجمان، والمتأهل يواجه الفائز من خورفكان وبني ياس.