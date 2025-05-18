سردار أزمون هدافاً لدوري أبطال آسيا

فاز سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2024-2025، بعد تسجيله 9 أهداف خلال مشوار فريقه حتى الدور ربع النهائي.

وشكّل الموسم الحالي أول ظهور للنجم الإيراني بقميص شباب الأهلي، حيث تألق بشكل لافت، وسجل 4 أهداف في مباراة دور الـ16 أمام الوحدات الأردني، والتي أسهمت في تأهل «الفرسان» إلى الدور التالي.

كما أحرز هدفاً في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي أمام الشارقة، إلا أن شباب الأهلي ودّع البطولة بعد الخسارة بفارق ركلات الترجيح 4-5، عقب التعادل في مجموع المباراتين بنتيجة 2-2، ليحسم الجار الشارقة بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وتقدّم أزمون بفارق هدف عن أمير حسين زاده، مهاجم تراكتور الإيراني، وشوال أنور، لاعب ليون سيتي سايلرز.