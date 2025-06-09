باولو سوزا باقٍ مع شباب الأهلي في الموسم الجديد

اتفقت شركة شباب الأهلي لكرة القدم مع البرتغالي، باولو سوزا، مدرب الفريق الأول بالنادي، على شروط تجديد عقده مع «الفرسان»، الذي ينتهي خلال يونيو الجاري، ليقود الفريق في الموسم المقبل 2025 - 2026، وذلك بعد نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق رباعية تاريخية في الموسم المنتهي 2024 - 2025.

وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد مع المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، لتكون الخطوة الأولى على طريق بدء التحضيرات للموسم الجديد، والذي يدافع خلاله الفريق عن درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار.

كما ينافس شباب الأهلي على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي خسر مباراته النهائية الموسم الماضي، وعلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي ودعه من الدور التمهيدي الثاني، وعلى درع السوبر الإماراتي - القطري، الذي سبق وحققه موسم 2023 - 2024، مع العلم بأنه توج بدرع التحدي الإماراتي القطري في الموسم الأخير.