شباب الأهلي يسابق الزمن لإكمال الخماسي الأجنبي

تجربتان وديتان قبل بدء مهمة الدفاع عن درع دوري المحترفين

يستعد لاعبو شباب الأهلي لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج تحضيرات الفريق للموسم الجديد 2025 - 2026، بعد انتهاء المرحلة الثانية، وتضمنت معسكراً خارجياً في النمسا خلال الفترة من 13 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري، وخاض خلاله الفريق 3 مواجهات ودية، وحقق فيها الفوز على دبليو اس جي واتنز بهدف وحيد سجله سبستيان، وعلى أودينيزي 3 - 1، وسجل أهداف «الفرسان» ماتيوس ليما وسعيد عزت الله، وجاستون سواريز قبل انضمامه لمعسكر منتخبنا الوطني الأول في النمسا أيضاً، وخسر شباب الأهلي ثالث وآخر تجاربه الودية أمام مايوركا 1 - 2، وسجل هدفه الوحيد في تلك المباراة مهاجمه ماتيوس ليما.

ومن المنتظر أن تستأنف تحضيرات «الفرسان» بمعسكر داخلي في دبي بعد أيام الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا للاعبين، وتتضمن المرحلة الأخيرة من برنامج التحضيرات، انخراط اللاعبين في تدريبات يومية مكثفة، مع خوض تجربتين وديتين قبل بدء مهمة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستقبل الظفرة على ملعب استاد راشد يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من المسابقة، وفي الوقت نفسه، تسابق إدارة شباب الأهلي الزمن، للانتهاء من صفقات الدعم المطلوبة لصفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم، وخاصة أن الجهاز الفني مطالب بالاستقرار على القائمة الآسيوية قبل يوم 9 سبتمبر المقبل، والمختارة لتمثيل الفريق في مشاركته بالدور الرئيس من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 - 2026.

ويتردد اسم شباب الأهلي، في العديد من الصفقات المهمة خلال فترة الانتقالات والقيد الحالية والممتدة حتى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أعلن النادي رسمياً عن تعاقده مع 3 لاعبين لقيدهم في فئة المقيمين، وهم الإيراني رضا قنديبور، والأرجنتيني اليان ايرالا، والبرازيلي كايكي فرنانديز، بينما يخضع حالياً الإسباني ويسلي دوال لاعب وسط بالميراس وبرشلونة السابق، لفترة اختبار تمهيداً لقيده في فئة اللاعب المقيم حال اجتيازه للاختبار، وفي الوقت نفسه، تشير صحف بولندية إلى وجود اتصالات لـ«الفرسان» مع صانع الألعاب البرتغالي افونسو سوزا لاعب نادي ليخ بوزنان البولندي، والذي يفاضل بين عرض شباب الأهلي، وعرض آخر مقدم من نادي سامسون سبور التركي.

ويسعى شباب الأهلي، إلى إكمال خماسي المحترفين الأجانب، إذ ينقصه حتى الآن لاعب واحد، في ظل وجود كل من مؤنس دبور، سعيد عزت الله، بوغدان، وسردار أزمون، مع إمكانية الاستقرار على رحيل أحد العناصر الأربعة خلال «الميركاتو الصيفي»، إذا نجحت إدارة النادي في التعاقد مع بديل أفضل، وخاصة أن الفريق مقبل على تحديات غاية في الصعوبة في الموسم الجديد، وأبرزها المشاركة في الدور الرئيس للنسخة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ودع الفريق نسختها الأولى من الدور التمهيدي في الموسم الماضي، ولكنه يتطلع إلى الوصول إلى أبعد مدى في نسخة الموسم القادم، والمشارك فيها أيضاً من الإمارات، كل من الشارقة الوحدة، بينما يشارك الوصل في دوري أبطال آسيا الثاني، والعين في دوري أبطال الخليج.