8 جنسيات على الدكة الفنية لشباب الأهلي في سنوات الاحتراف

ويصبح المدرب رقم 15 في مسيرة القيادة الفنية لشباب الأهلي في عصر الاحتراف، التي تعاقب عليها 15 مدرباً يحملون 8 جنسيات أجنبية، هي البرتغال، التشيك، رومانيا، تونس، إيرلندا، إسبانيا، تشيلي، الأرجنتين، إلى جانب المدربين الوطنيين مهدي علي وعبدالحميد المستكي.
وكانت البداية مع المدرب التشيكي إيفان هاشيك، الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بدرع الدوري موسم 2008 - 2009، وكأس السوبر للمحترفين 2018، ثم اعتذر عن عدم إكمال المهمة وعاد إلى بلاده لخوض الانتخابات على منصب رئاسة اتحاد الكرة التشيكي، ونجح بالفعل في تولي هذا المنصب.
وتمت إقالته في أبريل 2011، ليكمل المدرب الوطني عبدالحميد المستكي المشوار حتى نهاية الموسم، وعودة هاشيك للقيادة الفنية في يونيو 2011، لكنه أقيل في نوفمبر من العام نفسه، وتم التعاقد مع المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس، الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2012 - 2013.
وهو المدرب الأبرز في مسيرة الفريق في عصر الاحتراف بعدما حقق مع الفريق العديد من البطولات، قبل أن يعود مهدي علي مجدداً في يناير 2017، لقيادة الفريق حتى بداية موسم 2018 - 2019، عندما تم التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، الذي لم يستمر طويلاً وتمت إقالته في نوفمبر 2018.
وأكمل المشوار المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي أقيل أيضاً في مارس 2020، وأكمل المهمة الإسباني جيرارد زراغوسا، مدرب فريق الرديف بالنادي، وتم تجديد الثقة به ليكمل المشوار في الموسم التالي، لكنه أقيل في ديسمبر 2020.
وتم التعاقد مع الصربي ماركو نيكوليتش، لتدريب الفريق موسم 2023 - 2024، وتم إنهاء عقده في مايو 2024، وأكمل جهازه الفني المساعد الموسم بقيادة المدرب المساعد ألكساندر روجيتش، وبعدها تم التعاقد مع باولو سوزا في يونيو 2024، للقيادة الفنية لـ«الفرسان».