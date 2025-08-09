8 جنسيات على الدكة الفنية لشباب الأهلي في سنوات الاحتراف

عاد الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي إلى التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة قصيرة عقب العودة من المعسكر الخارجي، الذي أقيم في النمسا خلال الفترة من 13 يوليو الماضي إلى 3 أغسطس الجاري، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا ، الذي تم تجديد الثقة فيه ليبقى مدرباً لـ«الفرسان» في الموسم القادم.

ويصبح المدرب رقم 15 في مسيرة القيادة الفنية لشباب الأهلي في عصر الاحتراف، التي تعاقب عليها 15 مدرباً يحملون 8 جنسيات أجنبية، هي البرتغال، التشيك، رومانيا، تونس، إيرلندا، إسبانيا، تشيلي، الأرجنتين، إلى جانب المدربين الوطنيين مهدي علي وعبدالحميد المستكي.

وكانت البداية مع المدرب التشيكي إيفان هاشيك، الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بدرع الدوري موسم 2008 - 2009، وكأس السوبر للمحترفين 2018، ثم اعتذر عن عدم إكمال المهمة وعاد إلى بلاده لخوض الانتخابات على منصب رئاسة اتحاد الكرة التشيكي، ونجح بالفعل في تولي هذا المنصب.

وبعد رحيل هاشيك، تولى تدريب «الفرسان» الروماني إيوان إندوني، وتمت إقالته في نوفمبر 2009، وتولى تدريب الفريق بعده المدرب الوطني مهدي علي، لشهور قليلة قبل رحيله لتدريب منتخبنا الوطني الأولمبي، ليقود الفريق التونسي نور الدين العبيدي بداية من يناير 2010، وهو المدرب العربي الوحيد لـ«الفرسان» في عصر الاحتراف، ثم تعاقد الفريق مع المدرب الإيرلندي ديفيد أنتوني أوليري موسم 2010 - 2011.

وتمت إقالته في أبريل 2011، ليكمل المدرب الوطني عبدالحميد المستكي المشوار حتى نهاية الموسم، وعودة هاشيك للقيادة الفنية في يونيو 2011، لكنه أقيل في نوفمبر من العام نفسه، وتم التعاقد مع المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس، الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2012 - 2013.

ورحل كيكي بعدها للعمل مع الأندية الأوروبية، ليتم التعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين بداية من موسم 2013 - 2014 حتى ديسمبر 2017.

وهو المدرب الأبرز في مسيرة الفريق في عصر الاحتراف بعدما حقق مع الفريق العديد من البطولات، قبل أن يعود مهدي علي مجدداً في يناير 2017، لقيادة الفريق حتى بداية موسم 2018 - 2019، عندما تم التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، الذي لم يستمر طويلاً وتمت إقالته في نوفمبر 2018.

وأكمل المشوار المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي أقيل أيضاً في مارس 2020، وأكمل المهمة الإسباني جيرارد زراغوسا، مدرب فريق الرديف بالنادي، وتم تجديد الثقة به ليكمل المشوار في الموسم التالي، لكنه أقيل في ديسمبر 2020.

وعاد مهدي علي، الذي يعد أبرز المدربين الوطنيين في تاريخ النادي والكرة الإماراتية، لقيادة شباب الأهلي خلفاً لزراغوسا، ومع نهاية عقده في ختام موسم 2021 - 2022، تم التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي لم يكتب لمفاوضات التجديد معه النجاح، ليرحل عن النادي بنهاية عقده بختام موسم 2022-2023.

وتم التعاقد مع الصربي ماركو نيكوليتش، لتدريب الفريق موسم 2023 - 2024، وتم إنهاء عقده في مايو 2024، وأكمل جهازه الفني المساعد الموسم بقيادة المدرب المساعد ألكساندر روجيتش، وبعدها تم التعاقد مع باولو سوزا في يونيو 2024، للقيادة الفنية لـ«الفرسان».