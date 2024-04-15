منصور بن محمد: توجيهات وقيادة حمدان بن محمد تعزز مكانة الرياضة الإماراتية وشباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

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رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب النسخة الأولى من بطولة درع السوبر الإماراتي القطري بعد الفوز على شقيقه الدحيل القطري 2–1، باستاد راشد في دبي.

وقال سموه: «توجيهات وقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعزز من مكانة الرياضة الإماراتية عموماً، ونادي شباب الأهلي، وتدعم تحقيق المزيد من الإنجازات لدى النادي العريق حامل لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين وبطل السوبر الإماراتي، الذي أضاف لقباً جديداً لسجلاته الحافلة بعد فوزه بدرع السوبر الإماراتي القطري إثر مباراة كبيرة جمعته مع فريق الدحيل الشقيق حامل لقب بطولة دوري نجوم قطر للمحترفين».

وأضاف سموه: «إن تنظيم بطولة درع السوبر الإماراتي القطري يؤكد مدى التلاحم بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والقطري، وحرص المسؤولين الكرويين في البلدين على التلاقي وخوض المنافسات الأخوية التي ترفع من مستوى التنافس الرياضي بين فرق البلدين وتعزز مكانتهما على الصعيدين الإقليمي والقاري، كما تؤكد البطولة مدى التطور الذي تشهده الرياضة في البلدين ومكانة الرياضة المميزة التي تحتلها في اهتمامات المسؤولين والجماهير في البلدين الشقيقين».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة «×»: نبارك لفريق شباب الأهلي فوزه بلقب النسخة الأولى من بطولة درع السوبر الإماراتي القطري بعد الفوز على النادي الشقيق الدحيل القطري، درع الأشقاء والأخوة الإماراتية القطرية يعكس عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين.

تطور

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الإنجاز الجديد الذي حققه فريق شباب الأهلي يؤكد التطور الذي تشهده الرياضة الإماراتية عموماً، ونادي شباب الأهلي خصوصاً، على مستوى التنافس في جميع البطولات وجميع الرياضات، فقد أحرز النادي العديد من ألقاب البطولات في جميع الرياضات الفردية والجماعية، كما أن فرق كرة القدم قد فازت بالعديد من ألقاب البطولات خلال الموسم الماضي بداية من الفريق الأول، الذي أحرز بطولة دوري أدنوك للمحترفين وصولاً إلى جميع فرق المراحل السنية التي سيطرت على ألقاب الفئات العمرية التي تتنافس فيها جميعاً وتحرز ألقابها، كما أن الفريق يؤدي أداءً كبيراً خلال الموسم الحالي، الذي استهله بالفوز بلقب السوبر الإماراتي.

كما أحرز لقب درع السوبر الإماراتي القطري، وهو منافس على لقب بطولة الدوري، وكذلك على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهذا النادي يؤكد مرة أخرى أنه أحد أهم أطراف المنافسة على ألقاب البطولات المحلية والإقليمية، وأنه طرف أساسي في معادلة تطوير الرياضة بفضل ما يناله من دعم ورعاية وتوجيهات سديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس النادي، وجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ودعم جماهيره الواسعة.

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