مطر الطاير يهنئ حمدان بن محمد بفوز شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

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رفع معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، بمناسبة فوز «فرسان دبي» بدرع السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم.

وهنأ معاليه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة النادي العريق لمناسبة الفوز بالنسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري بعد الفوز على فريق الدحيل القطري بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي أقيمت على إستاد راشد بدبي.

لقب

وقال معاليه: «نهنئ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع اللاعبين والكادرين الفني والإداري والجماهير الوفية لهذا النادي الكبير لمناسبة الفوز بلقب النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري إثر الفوز على شقيقه فريق الدحيل القطري بنتيجة 2 -1 في القمة الكروية الخليجية التي جمعت بين حامل لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، مع حامل لقب بطولة دوري نجوم قطر، وكانت المباراة نموذجاً رائعاً في التنافس الرياضي الجميل، وأسفرت عن فوز «الفرسان» باللقب الأول والإشادة بما قدمه كلا الفريقين من أداء كروي جميل يؤكد تطور الكرة في البلدين الشقيقين ومكانة الرياضة في اهتمام قيادتهم وقلوب جميع أفراد المجتمع.

رؤية

وأضاف معاليه: «يعمل نادي شباب الأهلي بقيادة مجلس الإدارة على تنفيذ توجيهات وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس النادي، في تعزيز مكانة النادي والارتقاء بأداء جميع فرقه وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات بمستوى تنافسي مميز يكون محل إشادة وتقدير من الجميع، ومنافساً على جميع ألقاب البطولات في مختلف الرياضات موسماً بعد آخر وطرفاً في معادلة تطوير الرياضة في الدولة».

وختم معاليه: «تحظى الرياضة باهتمام كبير ودعم كبير من قيادتنا الرشيدة ونحن نعمل على ترجمة هذا الدعم وهذه الرعاية إلى إنجازات في جميع المجالات الرياضية، سواء على المستوى الإداري والمنشآت والنتائج المحققة، وقد ساهم نادي شباب الأهلي بتحقيق إنجازات ضمن هذا النهج الذي نعمل جميعاً على تحقيقه، وفي الوقت الذي نبارك له هذه الإنجازات التي حققها بفوزه بلقب بطلة دوري المحترفين وكأس السوبر الإماراتية ودرع السوبر الإماراتي القطري، والوصول إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، فإننا نتمنى له ولأنديتنا الأخرى مواصلة التطور وتحقيق الإنجازات التي تؤكد تطور رياضتنا وتتناسب مع الدعم الذي تناله من القيادة الرشيدة».

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