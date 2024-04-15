ماركو: أثبتنا قوة فريقنا في 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعرب الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي، عن سعادته بأداء لاعبيه أمام الدحيل القطري، وتتويجهم أبطالاً للنسخة الأولى من درع السوبر «الإماراتي – القطري»، وقال: «قدمنا مباراة جيدة، وسيطرنا على أغلب فتراتها، وحققنا انتصاراً مهماً أكدنا من خلاله قوة الفريق في عام 2024، والذي لم نخسر فيه أي مباراة حتى الآن».

وأضاف: «أغلقنا صفحة درع السوبر، ونسعى إلى التركيز الآن على لقاء النصر بعد غد الأربعاء، في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وأنا سعيد بالحضور الجماهيري الكبير، وأتمنى استمرار وجوده في بقية مبارياتنا هذا الموسم، لأن لدينا 3 مباريات قوية ومهمة في الدوري، قبل خوض نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وعن سر تسجيل شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة من مبارياته، بعد هدف الفوز على الدحيل في الوقت بدل الضائع، قال ماركو: «يؤكد هذا الأمر مدى الجاهزية الذهنية والبدنية العالية للاعبي الفريق، وعدم الاستسلام حتى اللحظات الأخيرة، والسعي بكل قوة لتحقيق الانتصارات في كل المباريات، وأتمنى الاحتفال بالمزيد من البطولات في الموسم الحالي».

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