«الفرسان».. إنجازات وألقاب وبطولات

المصدر: دبي - البيان

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نجح شباب الأهلي في الفوز بلقب النسخة الأولى من درع السوبر «الإماراتي – القطري»، كما سبق وفاز بالنسخة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 1974 - 1975، والنسخة الأولى من دوري المحترفين موسم 2008 - 2009، وكأس السوبر للمحترفين 2008، والمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالإمارات عام 2009، وحقق «فرسان دبي» بدرع السوبر «الإماراتي – القطري»، لقبهم الثاني هذا الموسم، بعد تتويجهم بكأس السوبر بالفوز على الشارقة 6 - 2، في المباراة التي جرت 29 ديسمبر 2023، وأضافوا لقباً جديداً إلى خزينة بطولاتهم التاريخية.

خزينة ألقاب

وتضم إنجازات شباب الأهلي 32 لقباً، ويتضمن ذلك

التتويج بدرع الدوري الإماراتي مواسم 1974 - 1975،

1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 - 2006، 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2015 - 2016، و2022 - 2023، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة مواسم 1974 - 1975، 1976 - 1977،

1987 - 1988، 1995 - 1996، 2001 - 2002، 2003 - 2004، 2007 - 2008، 2012 - 2013، 2018 - 2019، و2020 - 2021، وكأس السوبر للمحترفين أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، و2023، وكأس المحترفين مواسم 2011 - 2012،

2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019، و2020 - 2021، والنسخة الثانية من كأس السوبر «الإماراتي – المغربي» بالفوز على الفتح الرباطي في أكتوبر 2016، مع العلم أن العين توج بطلاً للنسخة الأولى بالفوز على الوداد البيضاوي بضربات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، في المباراة التي جمعت بينهما في أغسطس 2015.

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