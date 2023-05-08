للمرة الثامنة.. شباب الأهلي بطل الدوري

المصدر: متابعة: علي شدهان، إيهاب زهدي، محمد فضل

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فاز شباب الأهلي بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، وقبل جولة من نهاية الدوري بعد تغلبه أمس على بني ياس في استاد الشامخة 2 - 1 في ختام الجولة 25، ووصل الفريق إلى النقطة 54، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة الثاني، ومتفوقاً عليه في المواجهات المباشرة، واحتفلت جماهير «فرسان دبي» بالإنجاز الكبير في استاد الشامخة، وتحقيق فريقها النجمة الثامنة الأصعب والأحلى.



وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومحبي النادي تتويج فريقهم الأول بلقب دوري أدنوك للمحترفين.



من ناحية أخرى، استعاد العين وصافة الدوري بفوزه على الوصل بثلاثة أهداف لهدفين، ورفع رصيده إلى النقطة 51، فيما تجمد الوصل عند النقطة 44، حيث سجل ثلاثية العين، بندر الأحبابي بالدقيقتين 53 و72، وجوناتاس بالدقيقة 96، فيما سجل للوصل، ديالو وفابيو ليما في الدقيقتين 5 و90 من ركلة جزاء.



وأضاع لابا محترف العين ركلة جزاء في الدقيقة 21 من زمن المباراة، والتي شهدت دقيقتها الـ27 طرد ألكسندر مدافع الوصل لعرقلة لاعب العين سفيان رحيمي.



وتعادل كلباء وخورفكان 1 - 1، وتقدم «أبناء الخور» إلى المركز التاسع بالنقطة 25 محتفلاً ببقائه مع «المحترفين»، فيما حافظ كلباء على مركزه الثامن برصيد 33 نقطة، وسجل هدف خورفكان فابيو ابرو في الدقيقة 30، ولجأ الحكم إلى «VAR» للتأكد من صحة الهدف، فيما تعادل أحمد جشك لـ«النمور» في الدقيقة 32.

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