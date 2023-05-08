«الفرسان» قهروا الإصابات

المصدر: دبي - البيان

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تعرض العديد من نجوم شباب الأهلي على مدار الموسم الجاري الطويل، إلى إصابات مؤثرة، كادت أن تعصف في بعض الأوقات بأحلام الفريق، إلا أن «فرسان دبي» قهروها بعزيمة وإصرار. ولعل من أبرز الإصابات التي تعرض لها عناصر متألقة من شباب الأهلي، المدافع بدر ناصر، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مارس الماضي، ليعلن النادي نهاية موسم اللاعب مع الفريق، في وقت كان فيه أحد العناصر الرئيسة التي ينبى عليها دفاع «فرسان دبي»، ليتم ضمه إلى صفوف «الأبيض».

وتعرض وليد عباس، أحد العناصر الخبرة في دفاعات شباب الأهلي، إلى عدد من الإصابات المتنوعة أثرت على انتظام مشاركته مع شباب الأهلي أو المنتخب الوطني، وكذلك تعرض المدافع رينان، إلى إصابة أبعدته فترة طويلة، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته، أما إيغور جيسوس، فتكررت الإصابات التي عرقلت كثيراً مسيرته المتألقة مع الفريق، وكان آخر المنضمين لقائمة المصابين، الحارس ماجد ناصر، وقبلها غاب الحارس العملاق أيضاً، عن العديد من المباريات المهمة بسبب الإصابة.

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