«فرسان دبي».. ألقاب على مر العقود

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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نجح شباب الأهلي في العودة إلى منصة تتويج الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعدما حسم لقب النسخة 48 ، والتي حملت اسم دوري أدنوك للمحترفين، وبعد منافسة شرسة وقوية مع أكثر من نادٍ، وفي مقدمتها العين بطل الموسم الماضي، والجزيرة والشارقة بطلا نسختي 2020 - 2021 و2018 - 2019 بالترتيب.

وتحمل تلك الألقاب الثمانية، ذكريات جميلة في تاريخ نادي شباب الأهلي وجماهيره، بعدما توزعت تلك الألقاب ما بين 4 نسخ في عصر الاحتراف منذ تطبيقه بداية من موسم 2008 - 2009، ومثلها في زمن الهواية، عندما انطلقت النسخة الأولى من الدوري الإماراتي في موسم 1973 - 1974، بمشاركة 12 فريقاً، وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، وضمت كل مجموعة 4 فرق، وتأهل الشارقة، عن المجموعة الأولى، وشباب الأهلي عن الثانية، والإمارات عن المجموعة الثالثة، قبل أن تلعب الأندية الثلاث دورة فاصلة أسفرت عن تتويج الشارقة باللقب.

1 تغير شكل الدوري في نسخته الثانية موسم 1974 - 1975، بمشاركة 6 أندية، وهي شباب الأهلي، الشارقة، النصر، الإمارات، رأس الخيمة والوصل، وأقيمت المسابقة من دورين، وتوج شباب الأهلي بلقبه الأول، عندما تصدر ترتيب الأندية المشاركة برصيد 18 نقطة، بالفوز في 9 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، وكان الفائز وقتها يحصل على نقطتين، وحل الشارقة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

2 نجح شباب الأهلي في وضع أولى بصمات تفرده في الدوري الإماراتي، بأن أصبح أول نادي يحصل على اللقب في نسختين متتاليتين، وذلك عندما احتفظ بدرع الدوري في موسم 1975 - 1976، وهو الموسم الذي شهد ارتفاع عدد الأندية إلى 10 فرق، قبل أن ينسحب النصر قبل بداية الموسم، وحل العين وصيفاً في تلك النسخة.

3 انتظر شباب الأهلي، 3 نسخ، حتى يعود إلى منصة التتويج بطلاً للدوري في موسم 1979 - 1980، عندما استعاد الفريق درع الدوري وحقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، واحتفظ بالدرع للأبد، بعد منافسة قوية مع نادي الشعب، وقبل تلك النسخة، نجح العين في التتويج بلقبه الأول في موسم 1976 - 1977، وتمكن النصر من الفوز باللقب مرتين متتاليتين موسمي 1977 - 1978 و1978 - 1979.

4 صبرت جماهير شباب الأهلي 26 عاماً على فريقها حتى توج بطلاً للمرة الرابعة للدوري في موسم 2005 - 2006، وخلال تلك السنوات الطويلة، عاش أكثر من نادٍ فترات متبادلة من التألق، ونجح «فرسان دبي» في الفوز باللقب بعدما تغلب على الوحدة 4 - 1 في مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري، بعد نهاية مباريات الدورين الأول والثاني للمسابقة، بتساوي الفريقين برصيد 47 نقطة لكل منهما، وجمعهم شباب الأهلي من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والخسارة 3 مباريات.

5 وضع شباب الأهلي بصمته المميزة مجدداً على الكرة الإماراتية، بالتتويج بطلاً للمرة الخامسة في تاريخه، وفي النسخة الأولى من عصر الاحتراف في موسم 2008 - 2009، وبمشاركة 12 فريقاً، ونال «فرسان دبي» اللقب بعدما جمعوا 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 4، وخسارة مباراة واحدة، وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في المركز الثاني.

6 تم إطلاق اسم دوري الخليج العربي على النسخة الـ40 من المسابقة، وكالعادة نجح الأهلي في التتويج بلقب أول نسخة لأي مسمى جديد، بعدما فاز بلقبه السادس في موسم 2013 - 2014، بجمعه 64 نقطة من 20 انتصاراً، و4 تعادلات، وخسارة مباراتين في المسابقة التي شارك فيها 14 نادٍ، مع العلم إنه ظل لسنوات عدة بطل لأول نسخة للدوري، قبل أن يتم في عام 2001، اعتماد النسخة التي توج بها الشارقة.

7 لم يتأخر شباب الأهلي كثيراً عن التتويج بالنسخة السابعة من الدوري في تاريخه، بتتويجه بطلاً لموسم 2015 - 2016، بعد جمعه 66 نقطة من 21 انتصاراً، و3 تعادلات، والخسارة في مباراتين، وبفارق 9 نقاط عن العين الذي حل في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة التي شارك فيها 14 نادٍ.

8 تمكن شباب الأهلي من العودة إلى منصة تتويج هذا الموسم بعد غياب 7 سنوات، ونال «فرسان دبي» الدرع بعد منافسة شرسة وقوية بين حوالي 4 أندية خلال أغلب فترات الموسم، وهو ما أضفى على اللقب المزيد من الأهمية لأنه لم يحسم إلا قبل أسابيع قليلة فقط من نهاية المسابقة التي تم تغييرها في الموسم الماضي، لتحمل اسم دوري أدنوك للمحترفين.

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