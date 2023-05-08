مشوار الـدرع الثامن.. من ضربة البداية حتى التتويج

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قطع شباب الأهلي مشواراً طويلاً نحو الوصول إلى منصة التتويج بدرع الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، وتمكن الفريق خلال هذا الطريق الطويل الذي بدأ يوم 3 سبتمبر الماضي، بالخسارة في الجولة الأولى، وبعدها فاز في جولتين متتاليتين، قبل أن يتعثر بخسارة ثانية في الجولة الرابعة، وتجنب بعدها «فرسان دبي» الخسارة حتى الجولة 12، وبعدها لم يعرف الفريق طعم الخسارة حتى حسم اللقب رسمياً، وبفارق بسيط من النقاط عن مطارديه.

الجولة 1

شباب الأهلي × الشارقة

(0 - 2)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 3 سبتمبر 2022

الحكم سلطان المرزوقي

أهداف شباب الأهلي 0

أهداف الشارقةلوان بيريرا - باكو ألكاسير

إنذارات شباب الأهلي غوستافو مويلير- بدر ناصر- أحمد نور الله- عزيز غاييف - يوري سيزار- وليد عباس

إنذارات الشارقة سالم سلطان الشرجي - محمد آل عبدالله - ماجد سرور - شاهين عبدالله المازمي

الجولة 2

دبا الفجيرة × شباب الأهلي

(1 - 2)

الملعب استاد نادي دبا الفجيرة

موعد المباراة 9 سبتمبر 2022 الحكم ناصر العلي

أهداف دبا الفجيرة الكسندر سكيتش

أهداف شباب الأهلي يوري سيزار- شيكنا دومبيا

إنذارات دبا الفجيرة كابيلو سيكانيينغ إنذارات شباب الأهلي محمد مرزوق

الجولة 3

شباب الأهلي × الوحدة

(2 - 1)

الملعب: استاد راشد

موعد المباراة 16 سبتمبر 2022

الحكم: سلطان محمد الحمادي

أهداف شباب الأهلي

عمر خربين - إيغور جيسوس

أهداف الوحدة عبدالله حمد

إنذارات شباب الأهلي 0

إنذارات الوحدةعبد الله الكربي- فابيو مارتينز

بطاقات حمراء شباب الأهلي أحمد جميل

الجولة 4

الظفرة × شباب الأهلي

(3 - 2)

الملعب استاد حمدان بن زايد

موعد المباراة 2 أكتوبر 2022

الحكم يوسف الجسمي

أهداف الظفرةأحمد فوزي- وليد القروي- محمد رايحي

أهداف شباب الأهليعمر خربين- يحيى الغساني

إنذارات الظفرة محمد رايحي

إنذارات شباب الأهلي محمد مرزوق

الجولة 5

شباب الأهلي × اتحاد كلباء

(0-0)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 7 أكتوبر 2022

الحكمأحمد عيسى درويش

أهداف شباب الأهلي 0

أهداف اتحاد كلباء 0

إنذارات شباب الأهليأحمد نور الله- - كارتابيا- شيكنا دومبيا- يحيى الغساني

إنذارات اتحاد كلباء

محمد سبيل- فيليب كيش- برايان راميريز- عبدالعزيز حمد- عبدالسلام الدبدوب

الجولة 6

شباب الأهلي × الجزيرة

(2 - 1)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 15 أكتوبر 2022

الحكم سلطان المرزوقي

أهداف شباب الأهلي

خليفة مبارك بالخطأ في مرماه- يوسف جابر

أهداف الجزيرة برونو دي اوليفيرا

إنذارات شباب الأهلي محمد مرزوق

إنذارات

سالم راشد- عبد الله إدريس- عبد الله رمضان

بطاقات حمراء الجزيرة علي خصيف

الجولة 7

خورفكان × شباب الأهلي

(0 - 1)

الملعب استاد صقر بن محمد القاسمي

موعد المباراة 22 أكتوبر 2022

الحكم عامر الضبيع

أهداف خورفكان 0

أهداف شباب الأهلي محمد جمعة

إنذارات خورفكان علي محمد الظنحاني

إنذارات شباب الأهلي

عيد خميس- يحيى الغساني

الجولة 8

شباب الأهلي × العين



(2 - 1)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 29 أكتوبر 2022

الحكم أحمد سالم العليلي

أهداف شباب الأهلي

عمر خربين- عزيز غاييف

أهداف العين محمد مرزوق بالخطأ في مرماه

إنذارات شباب الأهلي

عبد العزيز هيكل- حسن حمزة

إنذارات العين

إيريك جورجينس- رفائيل بيريرا- ماتياس

بطاقات حمراء شباب الأهليعمر خربين

الجولة 9

البطائح × شباب الأهلي

(0 - 6)

الملعب استاد صقر بن محمد القاسمي

موعد المباراة 4 نوفمبر 2022

الحكم عادل النقبي

أهداف البطائح 0

أهداف شباب الأهلي

إيغور جيسوس- يوري سيزار- حارب سهيل (هدفان)- يحيى الغساني- غوستافو اليكس

إنذارات حمد جاسم- خميس إسماعيل

إنذارات شباب الأهلي شيكنا دومبيا

الجولة 10

شباب الأهلي × النصر

(3 - 0)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 11 نوفمبر 2022

الحكم حمد علي يوسف

أهداف شباب الأهلي إيغور جيسوس- كارتابيا (هدفان)

أهداف النصر 0

إنذارات شباب الأهليعبدالله النقبي- بدر ناصر

إنذارات النصر 0

الجولة 11

الوصل × شباب الأهلي

(1 - 2)

الملعب استاد زعبيل

موعد المباراة 19 ديسمبر 2022

الحكمأحمد سالم العليلي

أهداف الوصل جيلبيرتو أوليفيرا

أهداف شباب الأهلي يوسف جابر- إيغور جيسوس

إنذارات الوصل فارس خليل

إنذارات شباب الأهلي

كارتابيا- أحمد نور الله- إيغور جيسوس- حارب سهيل

الجولة 12

شباب الأهلي × بني ياس

(1 - 2)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 25 ديسمبر 2022

الحكم عمر العلي

أهداف شباب الأهلي وليد عباس

أهداف بني ياس سواريز- سهيل النوبي

إنذارات شباب الأهلي وليد عباس

إنذارات بني ياس

حسن المحرمي- سواريز- سهيل النوبي- نيكولاس خيمينيز- خميس صالح

الجولة 13

عجمان × شباب الأهلي

(1 - 3)

الملعب استاد راشد بن سعيد

موعد المباراة 23 يناير 2023

الحكم عمر العلي

أهداف عجمان فراس بالعربي

أهداف شباب الأهلي كارتابيا- عبدالرحمن أحمد بالخطأ في مرماه- غيلهيرمي

إنذارات عجمان بلال يوسف

إنذارات شباب الأهليعزيز غاييف- كارتابيا

بطاقات حمراء عجمان محمد إسماعيل

الجولة 14

الشارقة × شباب الأهلي

(0-0)

الملعب استاد نادي الشارقة

موعد المباراة 27 يناير 2023

الحكم عمار الجنيبي

أهداف الشارقة 0

أهداف شباب الأهلي 0

إنذارات الشارقة

ماجد المحرزي- خالد إبراهيم- غوستافو اليكس- كايو لوكاس فيرنانديز

إنذارات شباب الأهلي

أحمد نور الله- شيكنا دومبيا

الجولة 15

شباب الأهلي × دبا الفجيرة

(5 - 1)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 4 فبراير 2023

الحكم سلطان الحمادي

أهداف شباب الأهليعمر خربين (هدفان)- كارتابيا- يحيى الغساني

- شيكنا دومبيا

أهداف دبا الفجيرة ادواردو

إنذارات شباب الأهلي 0

إنذارات دبا الفجيرة جاندير برينو- الفارو دي اوليفيرا- مارسيلو فيريرا

الجولة 16

الوحدة × شباب الأهلي

(1-1)

الملعب استاد آل نهيان

موعد المباراة 10 فبراير 2023

الحكم فاكوندو تيلو

أهداف الوحدة علاء الدين زهير

أهداف شباب الأهلي كارتابيا

إنذارات الوحدة:

آلان- ماثيو بيريرا- علاء الدين زهير- فارس جمعة

إنذارات شباب الأهلي يحيى الغساني

الجولة 17

شباب الأهلي × الظفرة

(2 - 0)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 14 فبراير 2023

الحكم أحمد سالم العليلي

أهداف شباب الأهلي عزيز غاييف- كارتابيا

أهداف الظفرة 0

إنذارات شباب الأهلي:

كارتابيا- عيد خميس

إنذارات الظفرة كلاوديو سانتوس





الجولة 18

اتحاد كلباء × شباب الأهلي

(1 - 2)

الملعب استاد اتحاد كلباء

موعد المباراة 2 مارس 2023

الحكم سلطان المرزوقي

أهداف اتحاد كلباء أحمد عامر النقبي

أهداف شباب الأهلي كارتابيا- سلطان سعيد بالخطأ في مرماه

إنذارات اتحاد كلباء

أحمد عامر النقبي- فيليب كيش

إنذارات شباب الأهلي محمد مرزوق- أحمد جميل- ماجد ناصر

بطاقات حمراء شباب الأهلي شيكنا دومبيا

الجولة 19

الجزيرة × شباب الأهلي



(2 - 3)

الملعب استاد محمد بن زايد

موعد المباراة11 مارس 2023

الحكم أحمد سالم العليلي

أهداف الجزيرة علي مبخوت- مامادو كوليبالي

أهداف شباب الأهلي

عمر خربين- يحيى الغساني- كارتابيا

إنذارات الجزيرة زايد سلطان- ميلوس

إنذارات شباب الأهلي 0

بطاقات حمراء الجزيرة مامادو كوليبالي

بطاقات حمراء شباب الأهلي

عيد خميس

الجولة 20

شباب الأهلي × خورفكان



(3 - 1)

الملعب استاد راشد

موعد المباراة 17 مارس 2023

الحكم محمد الهرمودي

أهداف شباب الأهلي عمر خربين - كارتابيا- سالمين خميس

أهداف خورفكان: رافائيل جويمارايس

إنذارات شباب الأهلي 0

إنذارات خورفكان رافائيل جويمارايس

الجولة 21

العين × شباب الأهلي

(1-1)

الملعب استاد هزاع بن زايد

موعد المباراة 1 إبريل 2023

الحكم أحمد سالم العليلي

أهداف العين لابا كودجو

أهداف شباب الأهلي غيلهيرمي

إنذارات العين

جوناتان سانتوس- المهدي المبارك- أحمد برمان- خالد عيسى

إنذارات شباب الأهلي

يحيى الغساني- غيلهيرمي- دا سيلفا- أحمد جميل

الجولة 22

شباب الأهلي × البطائح

(3 - 0)

الملعب: استاد راشد

موعد المباراة 8 إبريل 2023

الحكم حمد علي

أهداف شباب الأهلي كارتابيا- يوري سيزار- إيغور جيسوس

أهداف البطائح: 0

إنذارات شباب الأهلي غيلهيرمي

إنذارات البطائح

كوامي بونسو- حمد محمد

بطاقات حمراء البطائح كويكو يستيني

الجولة 23

النصر × شباب الأهلي

(2-2)

الملعب استاد آل مكتوم

موعد المباراة 18 إبريل 2023

الحكم سلطان المرزوقي

أهداف النصر عبدالله توري- عادل تاعرابت

أهداف شباب الأهلي يحيى الغساني- كارتابيا

إنذارات النصر توزي- خالد جلال- عبد الله توري- إسحاق تشيبانغو- ماجد علي

إنذارات شباب الأهلي 0

بطاقات حمراء النصر عادل تاعرابت

الجولة 24

شباب الأهلي × الوصل

(2-2)

الملعب استاد راشد

الحكم حمد علي يوسف

أهداف شباب الأهلي أحمد نور الله ويحيى الغساني

أهداف الوصل فابيو دي ليما وأحمد غانم

إنذارات شباب الأهلي -

إنذارات الوصل جمال الدين بن العمري، فابيو دي ليما، فيليبي غوتيريز

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