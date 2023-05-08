يوسف جابر: استعدنا لقباً طال غيابه

المصدر: دبي - البيان

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أكد يوسف جابر مدافع شباب الأهلي، أن فريقه استحق التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وأنه وزملاءه كان لديهم الإصرار على حسم اللقب من أمام بني ياس، حتى تكون مواجهة الجولة الأخيرة، احتفالية خالصة، ويخوضها «فرسان دبي» على ملعبهم في استاد راشد دون أي ضغوط.

ونوه جابر، والذي غاب عن لقاء بني ياس أمس، إلى أن شباب الأهلي، اجتاز محطات صعبة ومهمة في دوري هذا الموسم، ونجح في استعادة لقب مهم طال غيابه عن قلعة «الفرسان»، وتحديداً منذ موسم 2015 - 2016، وتمنى أن يكون اللقب بداية جديدة لتكرار إنجاز التتويج بالدوري الموسم المقبل، ليواصل الفريق تقدمه في قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولات في الكرة الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف جابر، يعد من أبرز المدافعين المميزين بتسجيل الأهداف في الكرة الإماراتية.

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