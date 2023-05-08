الغساني: اللقب ثمرة جهد وقتال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بالمساهمة مع فريقه في التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري، وأكد أن اللقب جاء ثمرة جهد وقتال في جميع المباريات، ليكون اللقب عن جدارة واستحقاق، وأن سر الفرحة الكبيرة باللقب، الغياب الطويل عن منصة تتويج الدوري.

وأشار إلى أن التتويج بالدوري، يحمل شباب الأهلي عبئاً ثقيلاً على كاهل الفريق في الموسم المقبل، لأن الفريق سيكون مطالباً بالدفاع عن درع الدوري، وكذلك التنافس بقوة على باقي البطولات المحلية، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر، وكذلك دوري أبطال آسيا. الجدير بالذكر، أن يحيى الغساني، يعتبر أحد العناصر المهمة في صفوف شباب الأهلي هذا الموسم، والبديل الأبرز الذي اعتمد عليه البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، ليكون عنصر التغيير في نتائج «فرسان دبي» في أغلب المباريات، وصولاً إلى منصة تتويج الدوري.

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