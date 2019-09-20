11 هدفاً في الانطلاقة.. والصدارة لشباب الأهلي

المصدر: متابعة: محمد فضل - عز الدين جاد الله أحمد عيسى - محمد محسن

بدأ فريق الشارقة حامل اللقب رحلة الدفاع عن درع دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوز مستحق على خورفكان 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى ،وسجل هدفي الشارقة كل من ريان ميندز، وريكاردو غوميز في الدقيقتين 17 و68. وألغى الحكم هدفاً للشارقة بعد الرجوع لتقنية الفيديو «VAR»، وقدم حامل اللقب أداءً مميزاً مبرهناً على أنه لن يكون منافساً سهلاً.



وبالنتيجة حصد الشارقة أول ثلاث نقاط في مشواره في مسابقة الدوري، بينما يظل رصيد خورفكان خالياً من النقاط.



وشهدت انطلاقة دوري الخليج العربي في نسخته الجديدة تسجيل 11 هدفاً في 4 مباريات ونجح يوسف جابر لاعب شباب الأهلي في تسجيل أول أهداف النسخة الحالية، وجاء في الدقيقة الرابعة من لقاء فريقه وحتا، وأضاف كل من محمد مرزوق «بيليه» وليوناردو هدفين في الدقيقتين 55 و72، لتنتهي المباراة لصالح فرسان دبي 3 - 0 وضعت شباب الأهلي في الصدارة.

وحصد الجزيرة، أول ثلاث نقاط بالفوز على الظفرة 2 - 0 بصعوبة، وشهدت المباراة مشاركة عمر عبد الرحمن «عموري» في الدقيقة 75 من مقعد البدلاء، سجل هدفي «فخر أبو ظبي» محمد العطاس في الدقيقة 43، والبرازيلي كينو «ق90+2»، وتعادل بني ياس وضيفه عجمان 2-2 في مواجهة متكافئة، ليضع كل فريق نقطة في رصيده مع بداية المشوار، أحرز لعجمان ويليام أوسوفي الدقيقتين 43 و83، ولبني ياس فواز عوانة وباتوزي في الدقيقتين 74 و82.



وتقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة الأولى، وتتركز العيون على استاد آل مكتوم الذي يشهد ديربي ساخناً بين النصر والوصل، «مباراة الأسبوع» وفق تصنيف رابطة المحترفين، نظراً لطبيعة التنافس بين الفريقين، ويستضيف العين فريق اتحاد كلباء، والفجيرة فريق الوحدة.

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