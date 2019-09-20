الفجيرة والوحدة.. رد الاعتبار أو التأكيد

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ أبوظبي- محمد صادق

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يسعى الفجيرة إلى رد اعتباره أمام العنابي وذلك عندما يلتقي الفريقان عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساء بملعب الذئاب في الساحل الشرقي، وتعتبر هذه المباراة الثانية للفريقين معاً في أقل من شهر عندما سبق أن تواجها أيضاً في افتتاحية مسابقة الكأس وفاز رفاق مطر بنتيجة 3-1. بينما يبحث الوحدة عن مواصلة عاداته بتحقيق الفوز في الجولة الأولى، إذ لم يخسر العنابي في الجولة الافتتاحية على مدار 7 مواسم متتالية حقق خلالها الفوز باستثناء تعادل وحيد مع حتا.

تحد خاص

من جانبه أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن مواجهة اليوم بمثابة تحد له ولرفاقه في الفريق، منوهاً بأنه يتطلع للحصول على العلامة الكاملة واستغلال عاملي الأرض والجمهور، قائلاً: «لا بد من تقديم العرض الجيد الذي يكفل لنا الفوز»، وشدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على أن تكون البداية مثالية، لافتاً إلى أن: «الوحدة يعتبر كتاباً مفتوحاً لنا، ونمتلك معلومات كافية عن الفريق الزائر، الذي يضم لاعبين على مستوى عال، ولذلك فالحذر يجب أن يكون حاضراً طوال زمن المباراة».

وأشاد بوقرة في الوقت نفسه بحالة الانضباط العالية للاعبين، وذلك عقب نهاية مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الخليج العربي التي حقق فيها الفريق الفوز على الوصل بهدف، مؤكداً استفادة لاعبي الفجيرة من الجولات الثلاث الماضية بالكأس قائلاً: «أتمنى أن يتواصل الأداء، وأكثر اعتباراً من مباراة العنابي المقبلة».

وأشار بوقرة إلى أن قائد الفريق هلال سعيد ربما يغيب عن المواجهة الأولى بداعي الإصابة، وهناك احتمالات لمشاركة البرازيلي جوناثانوأيضاً الليبيري وليام جبور، الذي بات جاهزاً للمشاركة أمام الوحدة.

بداية

وقال المدير الفني الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة: إن المباراة بداية حقيقية للفريق هذا الموسم وأعد جماهير الوحدة بأن نقاتل للفوز في كل مباراة نخوضها سواء في الدوري أو أي بطولة أخرى، بالطبع نسعى للمنافسة والفوز باللقب وهو ما يتطلب الحظ في بعض الأحيان، وفي نهاية الموسم سنرى إلى أين وصلنا. وأكد مدرب الوحدة جاهزية النجم إسماعيل مطر والهداف سيباستيان تيغالي للمشاركة في اللقاء، بالإضافة إلى الوافد الجديد الإسباني كارليتوس وسيرى كيفية توظيفه خاصة أنه بإمكانه اللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم، لافتاً إلى أن الغيابات تنحصر في أحمد راشد وعبد الله أنور وحسين عباس للإصابة، فيما بقية العناصر جاهزة للمباراة.

الوحدة ليس تيغالي

أكد حارس الفجيرة عبد الله التميمى الشهير بـ «بوفون»، أهمية المباراة الأولى للذئاب في المسابقة، مشيراً إلى الجاهزية المطلقة له، ورداً على سؤال يتعلق بمدى الخطورة التي يسببها هداف العنابي والدوري سبستيان تيغالي، بالقول إن اللاعب الأرجنتيني يعتبر من أفضل المهاجمين في الدوري، ولكن الوحدة ليس تيغالي فقط، مؤكداً محاولته جاهداً الحفاظ على نظافة شباكه طوال زمن المباراة.