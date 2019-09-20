العين واتحاد كلباء.. غموض البداية

المصدر: العين - طلحة عبد الله ــ كلباء - محمد فضل

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد فريق نادي اتحاد كلباء في السادسة والربع في استهلالية مشوار الفريقين، بدوري الخليج العربي لكرة القدم 2019-2020، في مباراة تحمل غموض البدايات المعتاد في مسابقات كرة القدم، فكل الاحتمالات متاحة، خصوصاً بعد المستوى المتطور للفريق الضيف الذي ظهر عليه أخيراً.

ويتطلع الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، لاستهلالية مثالية لفريقه بالدوري، وهو ما أوضحه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للكشف عن استعدادات العين للمباراة، حيث أكد أنهم راغبون في تحقيق أفضل بداية تطلعاً لتحقيق النجاحات المأمولة، وقال: أعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز، فجميع اللاعبين جاهزون، ومن المهم بالنسبة لنا التركيز العالي منذ البداية وحتى النهاية.

وأضاف: جميع الفرق تتطلع للمنافسة، وهذا يجعل الأمور صعبة، ولكنني أثق تماماً في فريقي، وراضٍ جداً عما قدموه خلال فترة التحضيرات، غير أنه عملياً أحتاج لخمس أو ست مباريات لتقييم أداء الفريق، والمهم حالياً تحقيق الفوز في المباراة الأولى.

وعما إذا كان قد وصل لوضع مثالي فيما يخص إعداده لفريق العين لهذا الموسم، أوضح المدرب الكرواتي: «لا يوجد وضع مثالي فيما يتعلق باستعدادات الفرق، فحتى في الدوري الإنجليزي يوجد لاعبون دوليون مع المنتخب لا يستمرون دائماً مع فرقهم، فهذه ظروف تحدث في كل الدوريات بالعالم، والدوري الإماراتي ليس استثناء، ولكن علينا أن نبذل جهودنا للحصول على أفضل وضعية من حيث الجاهزية».

تاريخ

بدوره يتطلع اتحاد كلباء إلى مسح الصورة الباهتة التي ظهر بها مع افتتاحية الموسم الكروي الحالي بعد تلقيه هزيمتين على التوالي أمام كل من النصر والظفرة، وذلك ضمن مسابقة كأس الخليج العربي ليقبع في المركز الأخير ضمن فرق المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط، ويطمح فريق النمور إلى إعادة البسمة إلى أنصاره ومصالحة جماهيره عبر بوابة العين والعودة من معقل الزعيم بنتيجة إيجابية أقلها التعادل إن لم يكن الفوز، لكن المهمة لن تكون سهلة على لاعبي المدرب الإيطالي فيفياني الذي وقف على أخطاء مباراتيه السابقتين وقام بتصويب الأخطاء، وسيغيب عن صفوف الفريق الأصفر كل من خالد شماريخ لالتحاقه بواجب الخدمة الوطنية، إلى جانب الحارس البديل جمال السراح للإصابة.

تفاؤل

وأبدى الإيطالي فيفياني مدرب النمور تفاؤله باستعادة فريقه لبريقه الذي فقده ضمن مسابقة الكأس، مشيراً إلى أنه واثق من تشكيلة فريقه التي ستخوض مباراة العين اليوم، والتي تمثل لكلباء البداية الحقيقية للموسم الكروي وتتطلب قدراً كبيراً من الجهد والتركيز والأداء القتالي، مشيراً إلى أن فترة الإعداد والتحضير كانت نموذجية، وتم التركيز خلالها على التعرف أكثر على إمكانات لاعبيه، خصوصاً القادمين الجدد لتشكيلة الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الأخيرة بجانب عدة محاور أساسية، بالإضافة إلى الاستقرار على الخطة المناسبة التي سيلعب بها الفريق مبارياته، والتي لا بد أن تتناسب مع إمكانات اللاعبين لتحقيق الانسجام المطلوب، خاصة أن الفريق لديه كوكبة من العناصر الجيدة.

تغيير الصورة

وعن لقاء الزعيم أكد المدرب فيفياني أنه مهم جداً لتغيير الصورة السلبية التي رافقت الفريق في الجولات الأولى بكل مشاركاته السابقة في دوري الخليج العربي، قائلاً: نريد تغيير التاريخ، حيث دائماً ما يبدأ كلباء مشواره بالهزيمة.. هذا نريده أن يتغير، ونسعى لذلك، مؤكداً أنه يسعى لتغيير التاريخ وإثبات أن الفريق سيعلن عن نفسه بقوة منذ البداية استثماراً لحالة الاستقرار الفني والإداري، مشيراً إلى أن العين من الفرق القوية التي تطمح دائماً لمنصات التتويج، واستقدم عدداً من اللاعبين الأجانب على مستوى عالٍ، خاصة في الناحية الهجومية، مضيفاً: «مع ذلك نطمح إلى حصد النقاط الثلاث، وتقديم مباراة عامرة بالندية والكفاح عبر اللعب بروح الجماعة».

رؤية فنية

وفيما يتعلق بالتعاقدات سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب أشار فيفياني إلى أنها تمت وفق رؤية فنية لاحتياجات الفريق وتقوية خطوطه بعناصر مميزة، قائلاً: وفقنا في استقطاب بعض الأسماء المتوقع أن تقدم الإضافة المرجوة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية».

ثقة

شيوتاني: التركيز طريق الفوز

شدد الياباني تسوكاسا شيوتاني، لاعب نادي العين، على أهمية وضرورة مضاعفة الجهود والعمل بقوة من أجل تحقيق الفوز في استهلالية مشوار الفريق بدوري الخليج العربي، مؤكداً على جاهزيتهم لمواجهة اتحاد كلباء الليلة ورغبتهم القوية في تحقيق الفوز، وقال: من المهم بالنسبة لنا أن نبذل قصارى جهودنا في أرضية الملعب، التركيز الكامل مفتاح الوصول إلى نتيجة ترضي تطلعات جمهور الفريق، خصوصاً بعد أن بلغنا مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية والبدنية بقيادة المدرب إيفان ليكو.

وعن الندية الكبيرة التي أظهرها اتحاد كلباء في آخر مباراة له مع العين باستاد هزاع بن زايد وخروجه بنتيجة التعادل، أوضح شيوتاني أن تلك المباراة كانت من الماضي ولها ظروفها المختلفة، والآن فريقنا في كامل جاهزيته ويملك العناصر القادرة على تحقيق التطلعات في هذا الموسم.

إصرار

الحفيتي: نتمناه موسماً متميزاً

هنأ العميد محمد راشد الحفيتي عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة والمشرف العام على الفريق الأول الأسرة الكروية بانطلاقة منافسات دوري الخليج العربي، وقال: أتمنى موسماً موفقاً للكرة الإماراتية، موسماً يليق مع حسن استعدادات الأندية وتجهيزاتها واستقطاباتها، الفجيرة جاهز لملاقاة الوحدة في الانطلاقة والمباراة صعبة للفريقين، واثق في لاعبي فريق الفجيرة وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وفيما يتعلق بقرعة كأس رئيس الدولة وملاقاة الفجيرة لمنافسه بني ياس يقول العميد محمد الحفيتي إن: القرعة جاءت متوازنة نوعاً ما، ولقاء الفجيرة مع بني ياس نعتبره لقاءً متكافئاً ونتمنى لفريقنا الوصول بعيداً في المسابقة. الفجيرة - البيان الرياضي