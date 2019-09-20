شباب الأهلي يروّض «الإعصار» في البداية

المصدر: حتا- محمد فضل

فاز شباب الأهلي على حتا 3 - 0 في ضربة البداية للنسخة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ونجح فرسان دبي في ترويض «الإعصار» في عقر داره في حتا مسجلاً انطلاقة قوية، في البطولة التي تعد إنذاراً لباقي الفرق، وأكدت الثلاثية عزم لاعبيه على المنافسة بقوة على اللقب.

سجل الأهداف كل من: يوسف جابر ومحمد مرزوق «بيليه» وليوناردو في الدقائق 4 و 55 و 73 وبلغ عدد الحضور الجماهيري 462 مشجعاً.

وقدم الوافد الجديد يوسف جابر اورق اعتماده رسمياً بعد توقيعه على أول أهداف دورينا في الدقيقة 4 مستغلاً تسديدة زميله لوفانور التي ارتدت من الحارس ليقابلها بيمناه محرزاً هدف التقدم.

وحاول شباب الأهلي إضافة الهدف الثاني، لكن صلابة دفاع حتا حالت دون وصول الثنائي الخطير ليوناردو ولوفانور للشباك الحتاوية، وبحلول الدقيقة 34 أضاع لاعب حتا عدنان حسين فرصة إدراك التعادل بعد أن تلقى تمريرة سحرية من زميله وليد سراج الدين الذي وضع عدنان في مواجهة الحارس ماجد ناصر، لكنه أهدر الكرة «برعونة» لتمر كرته جوار القائم وسط دهشة الجميع، واتبعه زميله المحترف البرازيلي فالنتي ريكاردو بفرصة أخرى للإعصار ارتطمت بالشباك الخارجية لمرمى شباب الأهلي ق 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف.

مواصلة التفوق

وفي الشوط الثاني، ضرب شباب الأهلي حصاراً محكماً بغية تعزيز تقدمهم مع تراجع شبه كامل للاعبي «الإعصار» الذين اعتمدوا على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة.

وأعلن لاعب شباب الأهلي محمد مرزوق «بيليه» عن نفسه مسجلاً هدف فريقه الثاني من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء عانقت شباك حارس حتا زايد أحمد ق 55، وكاد فالنتي أن يقلص الفارق بعد مجهود فردي رائع بعد أن استلم الكرة من منتصف الملعب ليراوغ أكثر من ثلاثة لاعبين ويسدد الكرة في المرمى لكن الأرض انشقت وأخرجت محترف الأهلي مارياني الذي أنقذ مرمى فريقه في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 63.

وأضاف محترف شباب الأهلي ليوناردو هدف فريقه الثالث من تسديدة رائعة استخدم فيها كل مهاراته الدقيقة 73، وفي الدقائق الأخيرة تبارى لاعبو الأهلي في إهدار الفرص وانتهي اللقاء بفوز شباب الأهلي 3-0.

سعادة

أروبارينا: لاعبونا كانوا في الموعد

عبّر الأرجنتيني أروبارينا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز الأول مع بداية الدوري، واصفاً النقاط الثلاث التي حصل عليها «الفرسان» بالمهمة، مهنئاً لاعبيه على الانتصار، منوهاً بأن لاعبي فريقه تناسوا خسارة مباراة السوبر أمام الشارقة، وكانوا في الموعد أمام حتا، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه تحركوا أكثر في الشوط الثاني وقال: «نجحنا في فرض أسلوبنا والسيطرة على الملعب، وتنتظرنا مباريات صعبة في قادم المشوار».

وأضاف: «حتا صعّب علينا المباراة خصوصاً في الشوط الأول، وشكلت تحركاته خطورة بالغة على جبهة فريقنا، لكن استعادة فريقنا لزمام الأمور في شوط المدربين جعل المباراة تسير لمصلحة فريق شباب الأهلي دبي». وتابع: «متعة كرة القدم في أن نصحح الأخطاء ونعود بصورة جيدة». حتا- البيان الرياضي

صعوبة

كونتيس: شباب الأهلي عاقبنا على إضاعة الفرص

عبّر اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا عن حزنه لخسارة فريقه للمباراة الافتتاحية في الدوري، مشيراً إلى أن الأمور كانت يمكن أن تكون أفضل في النتيجة قياساً بفرص التسجيل التي حصلوا عليها في شوطي المباراة ولم تستغل بالطريقة المناسبة وقال: فريق شباب الأهلي عاقبنا على إضاعة الفرص.

وأوضح أنه لا يستطيع أن يلوم الحظ على افتتاح الدوري بمواجهة شباب الأهلي لأن كل المباريات في الدوري صعبة، وقال: كنا ندرك جيداً صعوبة المواجهة لاعتبارات عدة، أهمها أنها أمام أحد المرشحين للفوز باللقب، والشيء المهم أن ردة الفعل من لاعبي حتا كانت جيدة .

وأكد كونتيس أنه لا يستطيع تقييم أداء اللاعبين في أول مباراة بالدوري، لأن هناك مرحلة طويلة يجب أن يتم العمل خلالها على تصحيح الأخطاء.حتا - البيان الرياضي