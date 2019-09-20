النصر والوصل.. الإثارة والتحدي

المصدر: دبي - عدنان الغربي، خالد المهيري

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يستضيف النصر جاره الوصل في ديربي «الإثارة والتحدي»، الساعة التاسعة و15 دقيقة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم، لحساب الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي.

ويدخل الفريقان المباراة في ظروف متشابهة بعد بدايتهما المتواضعة في كأس الخليج العربي، حيث حقق النصر انتصاراً واحداً على اتحاد كلباء وتعادل مع خورفكان، وخسر من شباب الأهلي، فيما فاز الوصل على حتا، وخسر من الفجيرة في عقر داره، وهو ما يزيد من أهمية لقاء اليوم، الذي يعدّ اختباراً حقيقياً للفريقين، ومدى جاهزيتهما للموسم الجديد.

ويتسلّح النصر بعامل الأرض لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب الوصل، بعدما تفوّق عليه في آخر 3 مواجهات جمعتهما وجهاً لوجه في دوري الخليج العربي، ويدخل المباراة معززاً بنجومه المحترفين الأجانب الأربعة، يتقدمهم الإسباني ألفارو نيغردو والكوراساوي براندلي كواس والبرتغالي توزي والتشيلي استيبان بافيز، الذي تأكدت مشاركته بعد الأداء القوي الذي قدّمه في تدريبات أمس.

كما يعوّل النصر على جاهزية نجمه الصاعد جاسم يعقوب، الذي قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، وإلى جانبه مجموعة من أصحاب الخبرة، طارق أحمد ومحمود خميس ومحمد عايض، والورقة الرابحة للمدرب البرازيلي كايو زاناردي حبيب الفردان.

وكان النصر بدأ تحضيراته للموسم الجديد في 6 يوليو، ثم دخل في معسكر إعدادي في ألمانيا لمدة 25 يوماً، أجرى خلاله 4 تجارب ودية، ولعب 3 مباريات في كأس الخليج العربي، قبل أن يختتم تحضيراته لمواجهة الوصل بتجربة ودية، فاز فيها على مصفوت بنتيجة 4-2.

يرفض ديربي النصر والوصل التوقعات المسبقة، وغالباً ما يأتي حافلاً بالإثارة على أرضية الملعب وفي المدرجات، وتسبقه أجواء التحدّي بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تعقبه فرحة الفوز بهاشتاق «دبي زرقاء» أو «دبي صفراء».

من جهة ثانية يستعد نادي الوصل اليوم، لخوض أولى مبارياته في دوري الخليج العربي من بوابة النصر، في ديربي مبكر ساخن، من المتوقع أن يكون قوياً.

ويسعى «الإمبراطور» إلى تقديم أداء مغاير عن الذي قدمه الموسم الماضي، خاصة عقب التغييرات الكبيرة التي حصلت مع الفريق، إذ يأمل الوصل تحت قيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب، إلى العودة بقوة إلى صراع الكبار، خاصة عقب الصفقات المدوية التي قام بها النادي في الأشهر الماضية، والتي أعطت دفعة قوية للفريق المتعطش للعودة إلى منصات التتويج، إذ تعاقد الإمبراطور خلال «ميركاتو الصيف»، مع كل من: البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني، والغاني بشير الحسن في صفقة انتقال حر، وحبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والأرجنتيني خواكين بيريز، قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني، ولاعب الوسط عبد الرحمن أحمد المهري، قادماً من نادي عجمان، والنجم الإكوادوري فرناندو غايبور المعار من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني لموسم واحد، والبرازيلي ناتان، وأحمد علي قادماً من نادي الوحدة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى تصعيد 6 لاعبين من الفريق الرديف.

وكان «الإمبراطور» قد لعب آخر مبارياته الودية الأسبوع الماضي ضد نادي خورفكان، والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (3 -1)، والتي ساهمت في معالجة بعض النقاط السلبية قبل الدخول في غمار منافسات دوري الخليج العربي.

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التقى فريقا النصر والوصل في 22 مباراة عبر زمن الاحتراف بمسابقة الدوري، حقق خلالها العميد 10 انتصارات مقابل 5 فقط للإمبراطور فيما انتهت 7 مواجهات بينهما على نتيجة التعادل.

وسجل النصر في مرمى الوصل 40 هدفاً في زمن الاحتراف بينما سجل الوصل 28 هدفاً، وسجل النصر أثقل نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في زمن الاحتراف عندما تغلب على الإمبراطور بنتيجة 6 ـ 1 في ذهاب موسم 2013 ـ 2014

ثقة

عبد الرحمن علي: دفاع «الإمبراطور» يبدأ من الهجوم

أكد المدافع عبد الرحمن علي، أن دفاع «الإمبراطور» يبدأ من الهجوم، ولقد مر على الفريق 3 مدربين ولكل منهم أسلوبه الخاص وخططه الدفاعية، ولقد حصلت الكثير من التغييرات، ولكن في المعسكر قام المدرب ريجيكامب بتطوير الأداء الدفاعي للفريق، ونمتلك لاعبي خبرة من أمثال البرازيلي لوكاس جالفاو.

وأضاف عبد الرحمن علي أن كل مباراة نحسب لها ألف حساب، والمدرب ريجيكامب يمتلك خطته الخاصة لهذه المباراة، مشيراً إلى أن الفريق جاهز بكل قوة، ونأمل أن تكون افتتاحية خير لنا في الدوري. دبي- البيان الرياضي

رأي

توزي: الدوري اختبار حقيقي

أثنى البرتغالي انطونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ«توزي» لاعب النصر الجديد على الأجواء الطيبة داخل قلعة العميد وقال: كل شيء رائع في النصر، أشكر الجميع على حفاوة الاستقبال وأنا سعيد جداً بالتواجد هنا ومتشوق لانطلاقة الدوري الذي أعتبره الاختبار الحقيقي لكل الفرق.

وكشف توزي أنه تحدث مع العديد من أصدقائه قبل التوقيع للنصر حول الدوري الإماراتي وكرة القدم في المنطقة بشكل عام مع عدد من أصدقائه وفي مقدمتهم الإسباني ألفارو نيغريدو ولاعبون آخرون ينشطون في الدوري السعودي، مشيراً إلى أنه تلقى انطباعاً جيداً وهو ما شجعه على الانضمام إلى العميد.

وأوضح توزي أن نيغريدو لعب دوراً مهماً في تأقلمه سريعاً في النصر وجدد شكره إليه على كل ما قدمه له من مساعدة. دبي - البيان الرياضي

زاناردي: حسابات خاصة

أوضح البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر، أن لقاء الديربي بين العميد وجاره الوصل، له حسابات خاصة، ومن الصعب توقع نتيجته، لكنه منح فريقه أسبقية الفوز بالنظر إلى حجم التحضيرات التي قام بها خلال فترة الصيف، وجاهزية لاعبيه، وقال إن النصر على أتمّ الاستعداد لانطلاقة الدوري، وأنه سيحاول ترجمة تحضيراته الجيدة على أرضية الملعب، وتحقيق الفوز في المباراة، مشدداً على أهمية نتيجة المباراة التي ستمنح الفريق الفائز شحنة معنوية أكبر لمواصلة العمل، وقال: المباراة مهمة لنا وللإعلام والجمهور، ونحن جاهزون، وسنقدم أفضل ما لدينا لكسب أول 3 نقاط، وأضاف: مواجهة الوصل تكتسي طابعاً خاصّاً، باعتبارها مباراة ديربي، وكل لاعبينا يدركون جيداً معنى الفوز فيها، لقد قمنا بتحضيرات جيدة طيلة الفترة الماضية، وسنلعب من أجل الفوز فقط. وأكد المدرب البرازيلي، أن الفوز في الديربي له طعم خاصّ، وحافز مهم للاعبين وللجمهور، وقال: عملنا بقوة منذ بداية المعسكر، وحقق الفوز في 4 مباريات ودية، وواصلنا نتائجنا الجيدة أمام اتحاد كلباء في كأس الخليج العربي، ولكن ما ظهرنا عليه أمام خورفكان وشباب الأهلي، لا يعكس حقيقة إمكاناتنا، بسبب الغيابات التي عانينا منها.

وأوضح زاناردي أن كل مباراة هي عبارة عن تحدٍ جديد، مشيراً إلى أن مشوار الدوري طويل وصعب، ويحتاج إلى خوض المباريات بالقطعة، وعلى اللاعبين التركيز وتقديم كل ما عندهم لتحقيق النتائج المطلوبة، مشيراً إلى أن تدشين مباريات الدوري على استاد آل مكتوم، حافز إضافي للاعبين، بعدما لعب الفريق كل مباريات الدور الأول في الموسم الماضي خارج أرضه.

ودعا مدرب النصر جمهور النصر للحضور بكثافة لشد أزر اللاعبين.

ريجيكامب: جاهزون للديربي

أكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب جاهزية «الإمبراطور» لخوض الديربي الذي سيجمعهم مع نادي النصر اليوم.

وأضاف ريجيكامب قائلاً «إنها مباراة صعبة للفريقين، إلا أننا في كامل الجهوزية للمباراة، ونتمنى أن يكون اللقاء إيجابياً، ونخرج بالنقاط الثلاث الأولى لنا في بداية المشوار».

صعوبة

وقال ريجيكامب: إن كافة المباريات هذا الموسم هي صعبة، وليست فقط مباراتنا مع النصر، وبكل صراحة دوري الخليج العربي في كل عام في تحسن مستمر، وكافة الفرق أكثر استعداداً للموسم الحالي.

وأضاف ريجيكامب أن المباريات الودية نستغلها لإصلاح بعض الأمور واصفاً إياها بالتدريب.

فرصة

وأكد ريجيكامب أنه سنحت له فرصة متابعة مباريات النصر خلال الموسم الماضي، معتبراً أن هناك الكثير من التغييرات طرأت على قوام الفريق، قائلاً: «لقد قاموا ببناء فريق جيد هذا الموسم، ولكن مباريات دوري الخليج العربي مختلفة تماماً عن مباريات كأس الخليج العربي، ولكن ما يهمني فريقي وجهوزيته». وأضاف مدرب الوصل قائلاً: «بالطبع هي مباراة صعبة على الفريقين، ومواجهة مليئة بالندية، ونحن بحاجة إلى تركيز كافة اللاعبين، والالتزام الكامل في الملعب خططياً وذهنياً».

مشاكل

وعن لاعبي «الإمبراطور»، قال ريجيكامب إن: «هناك بعض المشاكل الصغيرة، وسنقوم بإصلاحها قبل مباراة الديربي، وأتمنى أن يكون كافة لاعبي الفريق على أتم الاستعداد، لتقديم مباراة قوية».