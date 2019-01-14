توقف دورينا.. «فرملة» أصحاب القمة وأمل أهل القاع

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54 يوماً هي فترة توقف دوري الخليج العربي لكرة القدم، لعيون «آسيا 2019» حيث تستضيف الدولة منافسات نهائيات كأس آسيا التي تشغل منتخبنا الوطني ولاعبيه الذين يخوضون غمار التحدي للمنافسة على اللقب، كما تشغل معظم الملاعب ما بين المباريات والتدريبات، وتنال الاهتمام الإعلامي والجماهيري، وأمام كل هذه المعطيات التي رحبت بها فرق دوري الخليج العربي، من أجل صالح الوطن، يفرض سؤال مهم نفسه بقوة، هل استفادت الأندية من هذه الفترة الزمنية في إعادة ترتيب أوراقها، أم تضررت بسبب طول الفترة، بجانب أنها جاءت خلال جاهزية البعض الفنية ومنافسته على الصدارة.

الإجابة المنطقية أن هناك فرقاً تضررت وهي بالطبع فرق المقدمة: الشارقة «المنطلق بالصدارة» وهو أكبر المتضررين من فترة التوقف، ومعه العين الذي يطارده على الصدارة، والجزيرة المتحفز لهما، وشباب الأهلي القادم بقوة من الخلف، ومع تلك الفرق تأتي فرق بني ياس وكلباء والظفرة المتضررة، حيث شهدت الفترة الماضية من عمر الدوري انطلاقة جيدة لها، وتأمين بقائها في دوري الخليج العربي، ويعتبر التوقف للفرق السبعة «فرملة» للانطلاقة والطموحات.

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