الجزيرة: تجهيز المصابين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

التخلص من الإرهاق والتأهيل البدني وتجهيز المصابين، أهم الملامح التي يركز عليها الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، للاستفادة من فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية، بالإضافة إلى الإعداد الفني للفريق للاستعداد لمباريات النصف الثاني من الموسم، ومنح الجهاز الفني بقيادة الهولندي هيرتوغ إجازة للفريق لمدة أسبوع، مع بداية العام الجديد، بهدف تخلص اللاعبين من الإرهاق، ويعمل هيرتوغ حالياً على تأهيل اللاعبين الذين عانوا من إصابات، ويخضع أحمد العطاس للعلاج من إصابته في الكتف، ويتوقع عودته نهاية الشهر الجاري.