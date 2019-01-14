كلباء : معسكر في القاهرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حرص فريق اتحاد كلباء على استثمار فترة التوقف بإقامة معسكر خارجي في مصر يستمر إلى 17 الجاري، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين ولعب الأولى أمام فريق كوكاكولا أحد أندية دوري الدرجة الأولى المصري وانتهت بالتعادل 2-2، فيما سيخوض مباراة ثانية يوم ١٦ الجاري ويعود بعدها إلى الدولة. ويتطلع اتحاد كلباء إلى العودة بمكاسب فنية عديدة من المعسكر المصري بما يساهم في تعزيز أهداف الفريق في المرحلة المقبلة وأبرزها حسم البقاء لأول مرة في تاريخه بعد حصد 18 نقطة في الدور الأول بالمركز الثامن لدوري الخليج العربي.