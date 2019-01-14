عجمان: زيادة «الوديات»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

قرر الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة أيمن الرمادي زيادة عدد المباريات الودية خلال معسكره في مصر والمستمر حتى 24 الجاري إلى 3 مباريات بدلاً من مباراتين وذلك بعد تحديد المواعيد المناسبة لأول مباراتين في المعسكر أمام الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة، ثم وادي دجلة الاثنين المقبل وستكون المباراة الثالثة 23 الجاري ، فيما تم الاستقرار على عدم التغيير في قائمة الأجانب. وتضم البعثة جميع اللاعبين بمن فيهم الذين يواصلون علاجهم مثل راشد مال الله وحسن زهران وحسين عبد الرحمن، من اجل استكمال علاجهم .