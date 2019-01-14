دبا: إنقاذ سفينة «النواخذة»

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يسعى الجهاز الفني لدبا الفجيرة، بقيادة السوري محمد قويض، للاستفادة من فترة توقف الدوري، بوضع خطة طويلة المدى، من أجل إنقاذ سفينة «النواخذة» من الغرق في بحر الهواة، خصوصاً أن الفريق الذي ظل لأربعة مواسم متتالية مع الكبار، حاله لا يسر أحداً هذا الموسم، وبات في وضعية لا يحسد عليها، بعد أن أنهى الدور الأول لمسابقة دوري الخليج العربي بأربع نقاط فقط، في المركز الأخير، ولأول مرة منذ بقائه مع في دوري الأضواء والشهرة، يختتم النواخذة رحلة الذهاب بهذا العدد القليل من النقاط.