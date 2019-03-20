الإمارات ترفع رصيدها فـي رابـع أيـام ألعاب القوى إلى 9 ميداليات ملونة

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي-أبوظبي - محمد محسن

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس يرافقه معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وقام معاليه بجولة تفقدية واسعة في ساحة أرض المعارض «أدنيك» حيث ارتدى معاليه زي المتطوعين، ليؤكد على الرسالة السامية التي يقدمها المتطوعون في خدمة الأولمبياد الخاص، والمجتمع بشكل عام.

بينما رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات الملونة في مسابقات ألعاب القوى، والتي تختتم اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن دورة الألعاب العالمية، الأولمبياد الخاص، إلى 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات.

وزار معاليه المركز الطبي والتقى ببعض وفود الدول المشاركة وأبرزهم متطوعون من المملكة العربية السعودية، وتعرف على أقسام المركز الطبي والذي يضم أقساماً للصحة الغذائية، وأخرى لقياس الوزن ونسبة الكوليسترول، وغيرها من الأقسام المتخصصة، بعد عرض بعض الأطباء بما يقدمه المركز الطبي من خدمات للزائرين.

كما حرص معاليه على تفقد ساحة «أدنيك» وتعرف على القسم الخاص بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، والتي تقوم بمهام الغزل والنسيج وصناعة حقائب الأولمبياد، كما تفقد معاليه العديد من الصالات، وحرصت الأطقم العاملة على التقاط الصور مع معاليه.

وعلى جانب آخر شهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، منافسات كرة القدم والتنس الأرضي والبولينغ، ضمن دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، كما التقى معاليه عدداً من أصحاب الهمم المشاركين في الحدث، قبل أن يقوم بجولة تفقد خلالها الملاعب والصالات المستضيفة للمنافسات.

وثمن الجهود التنظيمية الكبيرة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي، وأشاد بالروح العالية للمتنافسين والعمل الكبير الذي يقوم به المتطوعون، معتبراً أن الأجواء التي توفرت في الحدث، امتدت ظلالها إلى الجوانب الاجتماعية من خلال التفاعل الكبير من الجميع مع أصحاب الهمم في عرسهم العالمي الذي ازداد توهجاً وتألقاً في الإمارات.

وأشار إلى أن البطولة حققت نجاحاً مبهراً، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتكاتف جهود جميع الأطراف المعنية والمنظمة للحدث، مبيناً أن الإمارات تزخر ببنية تحتية رياضية قادرة على استضافة كبريات البطولات العالمية في مختلف الرياضات.

ورافق معاليه خلال جولته عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

منافسات

وعلى صعيد المنافسات رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات الملونة في مسابقات ألعاب القوى، والتي تختتم اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن دورة الألعاب العالمية، الأولمبياد الخاص، إلى 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، بعدما أضاف كل من خالد العامري ميدالية ذهبية، وخالد الهاجري ميدالية فضية أمس، في مسابقة الوثب الطويل.

حقق خالد العامري، الميدالية الذهبية في الوثب الطويل للفئة M18، مسجلاً 5:06 أمتار، وجاء في المركز الثاني، مارسيل ديسونج من بوركينا فاسو، مسجلاً 4:82 أمتار، والومي كوامي من توجو، مسجلاً 4:23 أمتار، في حين، حقق خالد الهاجري، الميدالية الفضية، في الوثب الطويل لفئة M17، مسجلاً 3:85 أمتار، وجاء بعد المغربي سعيد رزوقي، والذي فاز بالذهبية مسجلاً 3:94 أمتار، كما فاز رزوقي بذهبية 100 متر عدواً.

تألق عربي

في حين، حصد اللاعبون العرب المشاركون أمس، 28 ميدالية ملونة، ومنها ميداليتا رزوقي، وموزعة بين 12 ذهبية، و12 فضية و4 برونزيات، ولفتت تونس الأنظار أمس، بعدما تمكنت من تحقيق 3 ميداليات ذهبية عن طريق فرانسيس إنجا في 3000 متر جرياً، ورحيمة سوينجي ونسرين صافي في 400 متر عدواً، وفازت بفضية عن طريق رمزي حمامي في 100 متر عدواً.

كما فاز بالذهب أيضاً كل من اليمني عيدراوس محمد والمغربي ياسيني زعيمي والسعودي محمد الرافعي في 100 متر عدواً، وتمكن الليبيان عبد المهيمن حسن من الفوز بذهبية 100 متر عدو، وأحمد نوري من الفوز بذهبيتي الوثب الطويل و100 متر عدو، ونال مواطنهما علاء محمد فضية 100 متر عدواً، وفاز الفلسطيني يازن حنون بفضية الوثب الطويل، وبرونزية 100 متر عدواً، ونال المصري محمود حسن، الميدالية الفضية بالوثب الطويل، وفاز العمانيان خلفان الغامدي وعلي الهاشمي بفضيتي الوثب الطويل و100 متر عدواً.

في حين، نالت السعودية جوري القثمي، ذهبية مسابقة الوثب الطويل من الوضع واقفاً، وفازت مواطنتها بشاير الصواف، بالفضية في المسابقة نفسها، وفاز اللبناني حسن ماغازل والبحريني محمد جواد ومحمود علي بفضية 100 متر عدواً، ونال كل من السوري محمد الحجار في 3000 متر جري، والمصرية هند عبد الصمد في 400 متر عدواً، واليمني محسن قاسم والفلسطيني أمير بانات في 100 متر عدواً، الميدالية البرونزية.

رضا وإشادة

أعرب عبد الحكيم حرش مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى، عن رضائه عما حققه لاعبونا من نتائج حتى الآن في الألعاب العالمية، وقال: «مشاركة منتخب الإمارات مشرفة في ألعاب القوى، في ظل المشاركة في جميع الألعاب الـ 24 في الألعاب العالمية، ومنها ألعاب القوى، والتي استعدت طوال العام الماضي، من خلال المعسكرات الداخلية».

كشف المدرب المغربي، عن مشاركة الإمارات بثمانية لاعبين وثماني لاعبات، وقال: «إقامة الألعاب العالمية في الإمارات، منح لاعبي الإمارات الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين من أصحاب الهمم، وساهم أكثر في توفير رعاية رياضية وصحية أفضل، وجاءت النتائج مترجمة لفترة الاستعدادات طوال العام الماضي، كما سمحت إقامتها في الإمارات، بحضور أولياء الأمور، ومتابعتهم لأبنائهم، وهو ما ساهم في ارتفاع معنويات هؤلاء اللاعبين من أصحاب الهمم».

أشاد حرش، بالتنظيم الرائع للألعاب العالمية، وقال: «نظمت الإمارات، أنجح ألعاب عالمية على الإطلاق، رغم حجم المشاركة الكبير في عدد اللاعبين والدول، وهذا النجاح ليس غريباً على الإمارات، والتي تعودنا منها على تنظيم الأحداث الأفضل والأكبر في العالم»..

الختام

تنتهي فعاليات ألعاب القوى اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، ضمن الألعاب العالمية الحالية، بمسابقات 1000 و800 متر جري، والوثب الطويل، و800 متر مشي، والتتابع 4×100 و4×400.

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