آل حامد يزور مرضى أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

كجزء من جهود دائرة الصحة في أبوظبي لضمان جاهزية القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات خلال فعاليات الأولمبياد الخاص، قام عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي بزيارة عدد من المرضى من أصحاب الهمم الرياضيين المشاركين في فعاليات الأولمبياد الخاص، وذلك بعد تحويلهم من خلال مركز العمليات الطبية التابع لدائرة الصحة إلى المستشفى إثر تعرضهم لوعكات صحية طفيفة.

واطمأن خلال الزيارة على حالة الرياضيين الذين يعانون حالات صحية طفيفة واطلع على الخطط والإجراءات العلاجية الموضوعة لهم. ورافقه في الزيارة مطر سعيد النعيمي، رئيس اللجنة الطبية للأولمبياد الخاص مدير دائرة الطوارئ والأزمات في دائرة الصحة أبوظبي.

وأعرب المرضى عن سعادتهم بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم مشيدين بسلاسة الإجراءات ومدى حرص الطواقم الطبية على تقديم أفضل الخدمات لهم والجاهزية التامة للمنشآت الصحية في التعامل مع مختلف الحالات.

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 على جهودها المشهودة في تنظيم هذا الحدث والتنسيق المتميز مع مختلف الشركاء، وضمان تلبية احتياجات الرياضيين من أصحاب الهمم طيلة فترة إقامتهم في الدولة. وأشاد بالتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإسعاف دبي ومبادلة للرعاية الصحية.

وكانت دائرة الصحة أبوظبي قد دشنت جناح «تعزيز الصحة» ضمن برنامج الرياضيين الأصحاء في فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية والذي يضم 13 منصة مختلفة تشتمل على فحوصاً وقائيةً وأركاناً تثقيفيةً مختلفةً.

وكان عبدالله بن محمد آل حامد قد شارك أول من أمس في فعالية تطوعية جمعته بعدد من أصحاب الهمم ضمن منافسات لعبة الريشة الطائرة، في بادرة تطوعية لدعم هذه الفئة ضمن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، الحدث الرياضي الأضخم الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي وتستمر فعالياته حتى 21 مارس.

وأكد آل حامد أن لأصحاب الهمم الحق في أن يطلقوا العنان لإبداعاتهم وقدراتهم، الأمر الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية بالغة، مشيراً إلى مواصلة دائرة الصحة أبوظبي بذل الجهود لتحقيق سعادة ورفاهية هذه الفئة وضمان توفير الخدمات الصحية التي يحتاجونها خلال الأولمبياد الخاص وبعده.

وأوضح أن استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير تأتي بينما تحتفي الإمارات بقيم التسامح وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات لتكون أبوظبي عاصمة للتسامح ومنارة تضيء درب التحاب والتضامن أمام الجميع.