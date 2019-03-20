الإمارات تظفر بذهبية وفضية «سباعيات السيدات»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

توج منتخبا الإمارات (ب) و(أ) بذهبية وفضية سباعيات كرة القدم للسيدات من أصحاب الهمم ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وذلك في أول مشاركة للكرة النسائية الإماراتية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وانتزع منتخب الإمارات (ب) لكرة القدم الموحدة للسيدات الميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخب الإمارات (أ) أمس بأربعة أهداف مقابل هدفين أمس بملاعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، لتحصد الإمارات ميداليتين جديدتين في الألعاب العالمية.

وسادت مشاعر الفرحة بين اللاعبات من أصحاب الهمم من الفريقين كون الفوز لمنتخب الإمارات، ووسط سعادة ومشاركة من أسر وأولياء أمور اللاعبات، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير التي حرصت على متابعة المباراة والتي طغت عليها الأجواء الاحتفالية أثناء وبعد المباراة.

مشهد إنساني

وبدت الفرحة على وجوه لاعبات الإمارات من أصحاب الهمم سواء في الفريق الفائز أو الخاسر، وكانت المشاعر الإنسانية هي المشهد الأبرز الحاضر خلال المباراة التي شهدت أجواء أكثر من رائعة، وكانت الابتسامة حاضرة بقوة على وجوه اللاعبات اللاتي سعدن بهذه المشاركة، وركضن في أرجاء الملعب بجانب زميلاتهن اللاعبات الأصحاء وسط سعادة طاغية بفوز الإمارات، وحتى خلال المباراة كان هناك عدد من المشاهد البارزة والمؤثرة، حين سجلت إحدى لاعبات منتخب الإمارات (ب) هدفاً، إلا أن لاعبة فريق الإمارات (أ) شما بوفطيم احتضنت منافستها التي سجلت هدفاً في مرماها واحتفلت معها بكل عفوية.

كما طغت السعادة على أولياء أمور اللاعبات من أصحاب الهمم، إذ حرصوا على الاحتفال مع بناتهم بهذه المشاركة والأجواء الإيجابية التي سيطرت على الجميع.

وقال خميس التميمي والد نجود لاعبة منتخب الإمارات للكرة النسائية لأصحاب الهمم إن فرحتنا لا توصف بمشاركة ابنتي في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية وحصولها على ميدالية مع المنتخب، وشجعنا هؤلاء الفتيات وحاولنا دعمهن بشكل قوي وبكل ما نستطيع، خاصة وأن أصحاب الهمم يستحقون الدعم، مؤكداً أن ممارسة ابنته للرياضة ساهمت بشكل كبير في تغيير وتحسن سلوكها وأنها أصبحت مندمجة بشكل أكبر مع جميع من حولها، والأجواء الإيجابية خلال المنافسات رسمت السعادة على وجهها، مضيفاً:«كأولياء أمور نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه الكبير لأصحاب الهمم، ونشكر كل القائمين على تنظيم الأولمبياد الخاص، فهم كفوا ووفوا وقدموا كل ما لديهم من جهد وتعب من أجل إسعاد أصحاب الهمم ورسم البسمة على شفاههم، وفخر لدولة الإمارات هذا التنظيم للحدث العالمي.

وقالت والدة شما بوفطيم إن ممارسة شما للرياضة وكرة القدم رفع من معنوياتها كثيراً وساهم بشكل إيجابي في اندماجها في المجتمع، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة وخلال مشاركة شما في الأولمبياد الخاص جعلها أكثر سعادة وإيجابية، ورغم أنها تشارك في المنافسات لأول مرة وتمارس كرة القدم منذ فترة قصيرة إلا أنها أصبحت تسأل دائماً عن موعد التدريبات وتريد الذهاب للعب باستمرار.

نجاح

من جهتها أعربت حورية الطاهري مدربة منتخبي الإمارات للكرة النسائية خلال الأولمبياد الخاص عن سعادتها ليس من أجل التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية وحسب وإنما للبسمة التي رأتها على وجوه اللاعبات من أصحاب الهمم، وقالت:» أعتقد أن النجاح الحقيقي هو للإنسانية، والرياضة من دون الإنسانية لن تنجح، والتعامل مع أصحاب الهمم نفس التعامل مع الأسوياء ولكن مع اختلاف القدرات، وأن ننجح في إظهار قدرات هؤلاء الأبطال وكيفية توظيفها حتى تظهر خلال المنافسات«.

حرص عدد من نجوم الكرة الإماراتية على دعم أصحاب الهمم خلال فعاليات الأولمبياد الخاص في أبوظبي.وتواجد النجوم في مدينة زايد الرياضية لمتابعة منافسات السباعيات ، وحرصوا على الالتقاء باللاعبات والاحتفال معهن بالانتصار وسط مشاعر الفرحة التي سيطرت على الجميع.وقال علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة إنه فخر لكل إماراتي أن يقف ويدعم أصحاب الهمم لأنهم جزء من المجتمع، وسعدنا للغاية بالتواجد مع لاعبات المنتخب الإماراتي ومشاركتهن فرحة الانتصار.

وأكد ياسر سالم لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة السابق أن مشاركة أصحاب الهمم شرف كبير لأي شخص» .

مصدر سعادة

قال سبيت خاطر لاعب منتخبنا الوطني السابق: «أعتقد أن مشاهدة فرحة أصحاب الهمم مصدر للسعادة في حد ذاتها، فقد رأينا أموراً لا نراها بين الأصحاء، ويكفي السعادة الطاغية من الجميع سواء كان فائزاً أو خاسراً، ونشكر القائمين على الأولمبياد الخاص لنجاح هذا الحدث الإنساني التاريخي».