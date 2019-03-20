سفير فلسطين: الإمارات وفرت بيئة نموذجية لأصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

ثمّن عصام مصالحة سفير دولة فلسطين مبادرات دولة الإمارات، ودورها الرائد في تمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة رياضية نموذجية لهم، وفق أعلى المعايير العالمية لدعمهم من أجل المشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية المحلية والعالمية.

وأشاد سفير فلسطين في الدولة بمستوى تنظيم الدولة واستضافتها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، الذي يعد أكبر حدث إنساني ورياضي واجتماعي عالمي تستضيفه دولة الإمارات كأول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات الرائدة، وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، التي تهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمعات.

جاء ذلك، خلال زيارة سفير دولة فلسطين في الإمارات إلى بعثة فلسطين للأولمبياد الخاص برفقة جمال أبو بكر رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، وحسن شعث عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، ومهند خنفر رئيس الجالية الفلسطينية.

وكان في استقبالهم مروان وشاحي رئيس البعثة الفلسطينية، وغسان قبها نائب رئيس البعثة، وكانت الزيارة بهدف الاطمئنان على البعثة، وقد نقل السفير تحيات الرئيس محمود عباس واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتمنياتهم للبعثة بالتوفيق والنجاح.

من جهته، وجّه مروان وشاحي الشكر للسفير والوفد المرافق له على اهتمامهم وزيارتهم للوفد، التي كان لها الأثر الأكبر على معنويات اللاعبين والبعثة وحصد مزيد من الميداليات.

وعبّر حسن شعث عن سعادته بالإنجازات التي تحققها بعثة فلسطين خلال منافسات الأولمبياد الخاص، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل دولة فلسطين بلاعبيها من هذه الفئة، ووجّه الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على التنظيم الرائع والاهتمام المتزايد بكل البعثات المشاركة.