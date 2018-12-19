صراع الأجيال بين الواقع والخيال

في كل مرة، كان ينهره، ويأمره بغلق الحاسوب وينام يفاجأ به يتحرك تحت الغطاء، ويتهامس بصوت خافت مع الرفاق.

اكتشف أن ابنه الصغير ما يزال في الملعب عبر هاتفه الذكي، يستكمل المباراة أراد أن يخاويه.. يصادقه ويجاريه فإذا به، يتحول إلى لاعب مع بنيه إنها حقيقة نعيشها الآن.. شئنا أم أبينا!

بعد أن اجتاحت البطولات الإلكترونية - من دون هوادة - البيوت العربية، وأصبحت أمراً واقعياً لا مفر منه.

توصيات «البيان الرياضي»

التفريق بين الألعاب التي تحض على العنف، وغيرها من الرياضات الإلكترونية

أهمية الرقابة الأسرية والتوجيه الصحيح لممارسة الألعاب المفيدة

إنشاء أكاديميات متخصصة، وتبنّي المواهب

قيام الأندية الرياضية بإنشاء فرق تنافس محلياً وعالمياً

سن قوانين ولوائح منظمة لمختلف الألعاب والمراحل السنية التي تتناسب معها

إعطاء الأولوية للشركات العربية في دعم ورعاية البطولات والفرق الإلكترونية

فتح الباب أمام الشركات الكبرى للاستثمار في الوطن العربي

في ملف البيان المخصص تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

توماس باخ يرفض الاعتراف بالإلكترونية

مثنى عبد الرزاق: سوق العمل يحدد الكليات

تشونغ: لن نظل «طفلاً رضيعاً» يصرخ في الفضاء

العموش: واقع لابد من التعايش معه

جومانا كرم: لابد من الاهتمام بالشباب

جامعة بريطانية تمنح «البكالوريوس»

رحال: الشركات الكبرى تـبث إعـلاناتها في المباريات الإلكترونية

أغلى الألعاب الرياضية الإلكترونية

عبيد المهيري: نشارك دولياً.. والصعوبة في النهائي

الدوسري: العرب قادرون على الوصول إلى العالمية

ريان خليل: المشاكل لن تحجبنا عن الزمن الافتراضي

تركي الفوزان: لدينا دوري إلكتروني في كرة القدم

علي شرفي: فرص عمل جديدة

هشام الطاهر: نسعى لتأسيس أكاديميات للارتقاء باللاعبين والمدربين

شريف عبد الباقي: 200.000.000.000 دولار حجم سوق الألعاب 2020

شيخ روحه: نواجه الكثير من التحديات

رياضات عابرة للقارات لاتعترف بالمسافات

وحرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة (الحلقة الثالثة والاخيرة) بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا

و(الحلقة الثانية) بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا

و (الحلقة الاولى) بنظام " بي دي إف " اضغط هنا