ريان خليل: المشاكل لن تحجبنا عن الزمن الافتراضي

ريان خليل عضو الاتحادين اللبناني والعربي للرياضات الإلكترونية، أكد في حديث لـ «البيان الرياضي»، أن هذه الالعاب تطورت بشكل كبير في العالم العربي، وأصبح لها منظومة كبيرة ترعاها عقب تأسيس الاتحاد العربي.

أضاف بقوله: إن العالم العربي يمتلك مخزوناً كبيراً من اللاعبين المحترفين في هذا المجال، الذين حققوا إنجازات عالمية، وهناك طموحات كبيرة، يحذوها الأمل في تشكيل فريقاً عربياً موحداً يشارك في هذه البطولات العالمية أسوة بالفرق الأوروبية.

مشاكل سياسية

عن التجربة اللبنانية، أكد ريان خليل أن هناك الكثير من الصعوبات التي يعانون منها نتيجة المشاكل السياسية التي تمر بها بلاده،وقال:

لم نقف عند هذا الحد، بل جذبنا عدداً من اللاعبين المحترفين، وكذلك نتواصل مع مقاهي الإنترنت لكي نجذب ونتبنى بعض المواهب القادرة على تحقيق المشاركات القوية والمشرفة لنا وللعرب.

وعن النظرة السلبية للرياضات الإلكترونية، قال ريان خليل:

إن هناك عدة عوامل يجب على كافة المنتقدين أخذها بعين الاعتبار، أهمها كثافة المشاهدات والانجذاب الجماهيري لهذه البطولات الإلكترونية، كما أن هذه الرياضة يستطيع الجميع ممارستها سواء أكانوا من الأسوياء أو أصحاب الهمم أو غير القادرين على لعب الرياضات التقليدية.