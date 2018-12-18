الدوسري: العرب قادرون على الوصول إلى العالمية

اسم جديد سطع في سماء الرياضة العربية، يرفض مقارنة نفسه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أو بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برغوث برشلونة الإسباني، وفضّل عليهما النجم المصري محمد صلاح ثعلب نادي ليفربول الإنجليزي.

قد تظنون أن الحديث عن لعبة كرة القدم التقليدية، لكن الواقع، أنها لعبة كرة القدم الافتراضية «فيفا 18»، ونجمها العربي الجديد، الشاب السعودي «مساعد الدوسري»، الذي تفوق على أكثر من 20 مليون منافس، للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وتغلب على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا، ليحصل على لقب البطولة، ويحصد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار.

الدوسري قال في بداية الحوار: بداياتي كانت بخطوة واحدة، تطورت مع السنوات حتى عام 2017، عندما أحرزت لقب أفضل لاعب في آسيا وأفريقيا، وبالطبع كانت البدايات صعبة، وكنت متأكداً من قدراتي وإمكاناتي في البداية، حتى كللت المسيرة، بإنجاز بطولة كأس العالم الإلكترونية لـ «فيفا 18»، بجانب الحصول على أفضل لاعب في العالم للرياضات الإلكترونية.

ما شعورك عندما أحرزت لقب كأس العالم؟

بالطبع، كان شعوراً لا يوصف، بأن أقف على المنصة وأتوج باللقب، وستظل خالدة في ذهني للأبد.

هل ترى أن العالم العربي بات مؤهلاً لإقامة مثل هذه البطولات؟

بالتأكيد.. مؤهل لإقامة البطولات العالمية، ولدينا جمهور كبير عاشق ومتابع لهذه البطولات، ولا أرى أي سبب لعدم وجود هذه البطولات العالمية في الوطن العربي.

بالأرقام.. ما سر تفوق الغرب والآسيويون في هذه البطولات؟

هذا المجال أصبحت المنافسة فيه صعبة، نتيجة تطور كافة اللاعبين والفرق حول العالم، ولكل مجتهد نصيب، وكذلك الأمر لا يرتبط بالموهبة فقط، واصبح للعرب مكان في هذا المعترك، وشخصيا تدربت 8 أشهر استعداداً للمسابقة العالمية حتى اتمكن من تحقيق اللقب.

هل كان هناك دعم لك من الجهات الرياضية في المملكة العربية السعودية؟

الجهات الرياضية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، قدموا لي دعماً كبيراً.

البعض يتحدث عن سلبيات الألعاب الإلكترونية، ما رأيك في هذا؟

الرياضات الإلكترونية في طريقها للاعتراف على الصعيد العالمي، عاجلاً أم آجلاً، وهناك ملايين المشاهدين لهذه البطولات حول العالم، والرقم مرجح للارتفاع في السنوات المقبلة، الحديث عن السلبيات لا يوقف مسيرة هذه الرياضة.

ما مواصفات اللاعب الإلكتروني؟

يجب أن نفرق بين الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية، لاعب كرة القدم، له مواصفات خاصة، وهذا يسري على بقية الألعاب الأخرى، ولكن أهم ما يميز لاعب الرياضة الإلكترونية، هو الهدوء والابتعاد عن التوتر، والاتزان النفسي والعصبي، وإذا كنا نتحدث عن بطولات كأس العالم الإلكترونية للعبة «فيفا»، أعتقد أن المهارة الأساسية في هذه اللعبة، هي سرعة رد الفعل، وطبعاً المعرفة بقوانين كرة القدم ضرورية.

هل ستسهم في تدريب لاعبين آخرين لكي يسيروا على دربك مستقبلاً؟

حالياً أنا أركز على صناعة مسيرتي الخاصة، ومن الصعب تدريب أحد، لكن في المرحلة المقبلة، من الممكن تدريب آخرين.

ما التحدي المقبل لك؟

أن أحرز اللقب للمرة الثانية على التوالي، لم يحرز أي لاعب قبلي اللقب مرتين، لذا، أسعى لنيله مرة أخرى.

إذا أرادت الجماهير تشبيهك بأحد نجوم كرة القدم، فمن تحب أن يكون؟

لا أود أن أقارن بالنجم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، أو بالنجم الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، بل أفضل النجم المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي هو فخر العرب.