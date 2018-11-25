محمد بن زايد: الإمارات حلقة وصل لتعزيز التبادل الثقافي الحضاري بين شعوب العالم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح شركة طيران الاتحاد الراعي الرسمي للجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2018 «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» التي تقام في حلبة مرسى ياس.

والتقى سموه، بحضور محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، عدداً من مسؤولي شركة طيران الاتحاد وشركائها الاستراتيجيين، وتبادل معهم الأحاديث الودية عن الاستعدادات الجارية لانطلاقة السباق الختامي للبطولة العالمية اليوم الأحد.

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