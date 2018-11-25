محمد بن زايد: الفورمـولا ملتقى للتواصل بين شعوب العالم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ووام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح شركة طيران الاتحاد الراعي الرسمي للجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2018 «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» التي تقام في حلبة مرسى ياس.

والتقى سموه، بحضور محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، عدداً من مسؤولي شركة طيران الاتحاد وشركائها الاستراتيجيين، وتبادل معهم الأحاديث الودية عن الاستعدادات الجارية لانطلاقة السباق الختامي للبطولة العالمية اليوم الأحد.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى عدد من طياري «الاتحاد» بشأن الاستعراض الجوي الذي سينفذونه قبيل انطلاق منافسات السباق النهائي اليوم.

كما التقى سموه في جناح طيران الاتحاد أحد أصحاب الهمم، وتعرف سموه إلى دور شركة الاتحاد للطيران باعتبارها «شريك الطيران الرسمي» لدورة «الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019» التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال شهر مارس 2019، حيث ستنقل الشركة آلاف الرياضيين والمدربين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي لحضور الأولمبياد الخاص.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكل الجهات الداعمة للفعاليات والأحداث المحلية والعالمية التي تستضيفها الدولة، ومن شأنها تعزيز دور مختلف القطاعات في إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وشعبها وإمكانات أبنائها على تنظيم واستضافة أكبر المناسبات والفعاليات بمعايير عالمية بكفاءة واقتدار وتميز.

كما قام صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بجولة في مرافق حلبة ياس في أبوظبي أمس، اطلع خلالها على التجهيزات والاستعدادات النهائية لانطلاقة الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2018.

وأكد سموه، خلال الجولة، الحرص على نجاح تنظيم مثل هذه البطولات وغيرها من الفعاليات والأحداث الرياضية التي تدعم القطاع الرياضي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية، باعتبارها وجهة ومركزاً رئيساً متكاملاً لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن بطولة الفورمولا ليست حدثاً رياضياً فقط، بل ملتقى للتواصل والتعارف بين مختلف ثقافات وشعوب العالم، ويسعدنا في دولة الإمارات أن نكون جسراً وحلقة وصل لتعزيز التبادل الثقافي الحضاري بين شعوب العالم»، معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لكل المشاركين في منافسات البطولة والقائمين على تنظيمها.

كما التقى سموه، على هامش فعاليات سباق الفورمولا 1، الملك خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق، وألبيرتو غالاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرتي وجون سكستون الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاتاليست، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مرحّباً بهم وبوجودهم في دولة الإمارات.

رافق سموه، خلال الجولة، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية. يشار إلى أن حلبة مرسى ياس تحتفي، خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى 2018، بالذكرى العاشرة لاستضافة سباقات الفورمولا 1، بعد أن دخلت الحلبة سباقات السرعة خلال عام 2009، ونجحت خلال تلك الفترة الزمنية في وضع نفسها في مصاف حلبات سباقات الفورمولا 1 على مستوى العالم.

إسدال الستار

وفي الاحتفال بالذكرى العاشرة على استضافتها سباق الفورمولا1، تسدل حلبة مرسى ياس اليوم الستار على بطولة العالم للفورمولا 1 بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي،

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون المتوج بلقب الموسم الحالي من المركز الأول بعدما كسر الرقم القياسي لأسرع زمن للفة الواحدة على أرض حلبة مرسى ياس الذي كان مسجلاً باسم زميله في مرسيدس بوتاس العام الماضي، إذ نجح في إنهاء جولة التأهيل محققاً أسرع زمن قدره 1.34.794 دقيقة، وبفارق 0.162 ثانية عن الفنلندي فاليتيري بوتاس، حيث سيطرت مرسيدس على مركزي الانطلاق الأول والثاني، بينما جاء سيباستيان فيتيل ثالثاً بزمن قدره 1.35.125 دقيقة.

وستشهد الحلبة اليوم نهاية مسيرة الإسباني فيرناندو ألونسو، الذي أعلن اعتزاله السباقات.

ارتباط

أعرب لويس هاميلتون عن سعادته بتحقيق مركز الانطلاق الأول عن سعادته بتحقيق أسرع زمن في جولة التأهيل الرسمية ومركز الانطلاق الأول في السباق، وقال: «الأمر كان عاطفياً للغاية مع سيارتي، شعرت بأنني مرتبط بها أقرب من أي وقت مضى، وسأفتقدها بعد التغييرات التي ستشهدها السيارات اعتباراً من الموسم المقبل».

وأضاف: «السباق كانت جولة التأهيل ممتعة».