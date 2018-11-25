«فرسان الإمارات» يرسمون لوحة فنية في سماء ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حضر فريق «فرسان الإمارات» بقوة خلال فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى وبإبهار خطف به أنظار متابعي الفورمولا 1 وبعرض جوي مذهل في سماء حلبة مرسى ياس قبل انطلاقة جولة التأهيل أمس.

وحلق سرب فرسان الإمارات تحت قيادة الكابتن ناصر العبيدلي فوق سماء حلبة مرسى ياس وقدموا مجموعة من اللوحات الجوية والحركات الأكروباتية التي حبست الأنفاس وحازت إعجاب الجماهير التي تابعت جولة التأهيل أمس ونثروا ألوان علم الإمارات في سماء الحلبة.

وقال ناصر العبيدلي: «تمثيل دولة الإمارات في جميع المحافل المحلية والإقليمية والعالمية شرف كبير نعتز به دائماً، وتقديمنا عرضين جويين خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2018 يؤكد مكانة السباق وسمعته العالمية التي نفخر أن نكون جزءاً منها».

وشكل استعراض فريق فرسان الإمارات الرائع فرصة للمشجعين وزوار الحلبة لاستعراض آخر اليوم مع الاتحاد للطيران اللذين سينفذان استعراضاً جوياً سوية، إذ سوف تحلق طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 فوق سماء حلبة مرسى ياس قبل انطلاقة السباق الساعة الخامسة مساءً. وبعد تأدية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم فريق الفرسان وطائرة الاتحاد للطيران إيرباص A380 عرضاً جوياً فوق مسار الحلبة وقبل انطلاق السباق الختامي لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2018 في أبوظبي.