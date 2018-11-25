بيرني إيكلستون: «ياس» قدمت أشياء سحرية للفورمولا1

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد البريطاني بيرني إيكلستون عراب الفورمولا1، ومالك الحقوق التجارية السابق لبطولة العالم لسباقات الفورمولا1، أن حلبة مرسى ياس وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، صنعا فارقاً كبيراً في سباقات الفورمولا1 في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن سعادته بالذكرى العاشرة على دخول حلبة مرسى ياس لـ «الفورمولا1»، وأنها حلبة رائعة، استحقت أن تكون في مصاف حلبات سباقات الفورمولا1 على مستوى العالم.

ويحرص إيكلستون -87 عاماً- على الحضور إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا1 2018، والتجول بين أرجاء الحلبة، والالتقاء بالفرق والسائقين، ومختلطاً بين الجميع، باعتباره واحداً من أساطير هذه الرياضة، إذ لا يزال يحظى، رغم تركه موقع المسؤولية، بالاهتمام من جميع وسائل الإعلام، ومسؤولي الفرق والسائقين، من خلال الاستماع إلى نصائحه وخبراته على مدار سنوات طويلة.

وقال إيكلستون في حديث خاص لـ «البيان الرياضي»: «10 سنوات مرت هنا، منذ استضافة أبوظبي لأول سباق للفورمولا1 عام 2009، بالطبع سعيد بأنني كنت هنا منذ السباق الأول وحتى الآن، والحدث هذا العام، يكتسب أهمية خاصة، كون الحلبة تحتفل بالذكرى العاشرة لها مع هذه الرياضة، بالتأكيد، حلبة مرسى ياس قدمت أشياء سحرية منذ دخولها عالم الفورمولا1، وصنعت الفارق في منطقة الشرق الأوسط، وفتحت أعين الناس في هذه المنطقة على سباقات الفورمولا1، وكان لها الفضل الأكبر في زيادة عدد مشاهدي سباقات السرعة هنا، حيث أصبحت عشقاً للكثيرين، وهو أمر أسعدنا بالطبع». وأضاف: «منذ السنة الأولى، وحلبة مرسى ياس مميزة، ومرافقها أكثر من رائعة، وعندما كنت في موقع المسؤولية، لم يكن هناك أي شكوى منذ أن بدأت الحلبة عملها مع منظمة الفورمولا1».

ورحل إيكلستون الشهير بعراب الفورمولا1 عن المنظمة مطلع عام 2017، كمسؤول الحقوق التجارية لبطولة العالم للفورمولا1، بعد 40 عاماً، وانتقال الحقوق إلى مجموعة ليبرتي ميديا المالكة للبطولة حالياً، إذ كان الرجل العجوز يشتهر بأنه المسيطر الأول والأوحد على كل شيء يخص الفورمولا1، إلى أن حدث التغيير الذي يعتبر أحد الأحداث التي لن تنسى في تاريخ الفورمولا1، بتركه الحقوق التجارية.

وأشار إيكلستون إلى أن أهم ما يميز حلبة مرسى ياس، التغييرات الإيجابية التي يقوم بها مسؤولو الحلبة في كل عام، حيث نشهد تطوراً ملحوظاً منذ استضافتها النسخة الأولى عن الوقت الحالي، ويقومون بالفعل بعمل رائع، لافتاً إلى أن ما تقوم به الحلبة، جعل الاهتمام بسباقات الفورمولا1 في المنطقة أكبر، وساهمت في زيادة شعبيتها.

وعن مستقبل رياضة السيارات والفورمولا1، أوضح إيكلستون: «الفورمولا1 بدأت منذ أكثر من 50 عاماً، وحققت نجاحات هائلة، ولماذا لا تستمر لسنوات طويلة أخرى؟، أعتقد أنه لا يوجد سبب يمنع من استمرار الفورمولا1 لـ 50 سنة أخرى، وبنفس الحماس والتشويق، خصوصاً في ظل التحديثات والتغييرات المستمرة التي تطرأ على الرياضة.

وعلق إيكلستون على قرار اعتزال الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، قائلاً: «ألونسو واحد من أفضل سائقي الفورمولا1، فقد امتلك موهبة وضعته بين نخبة السائقين على مدار التاريخ، بلا شك سنفتقده في الفورمولا1، وأتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية».