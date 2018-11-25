شراكة بين أستون مارتن و«ياس»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة أستون مارتن لاغوندا عن توقيع اتفاقية شراكة مع حلبة مرسى ياس التي ستشهد تحول المكان ليصبح «المقر» الرسمي للماركة البريطانية في الشرق الأوسط. ووقع الاتفاقية الدكتور أندي بالمر، رئيس أستون مارتن لاغوندا والمدير التنفيذي في المجموعة والطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس وذلك على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 التي تقام اليوم. وقال دان بالمر «ستعكس الشراكة الجديدة مدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى أستون مارتن». بدوره قال الطارق العامري: «نحن فخورون جداً بأن نفتح أبوابنا أمام شركة أستون مارتن ونتطلّع إلى شراكة مثمرة».