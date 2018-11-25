موكو.. 39 عاماً في تشجيع السباقات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بملابسه الأفريقية الغريبة ذات الألوان الزاهية، والأساور التي تغطي معصميه، وخواتم في كل إصبع من أصابعه، وأقراط لامعة في أذنيه، لا يمكن أن تخطئه عين أحد في سباق الفورمولا1، ربما قد لا يعرفه الكثيرون، ولكن عشاق الفورمولا1 والمتخصصين والسائقين من نجوم الفورمولا1 يعرفونه جيداً، وخصوصاً فريق فيراري. إنه موكو المشجع القادم من السنغال والعاشق المتيم بالفورمولا1 وفريق فيراري، والذي تجده يجلس أغلب الوقت أمام الفيلا المخصصة للفريق الإيطالي يرد التحية لشخص هنا، ويرفع يديه لآخر يمر من أمامه وكأنه أحد نجوم هذه الرياضة.

«البيان الرياضي» التقت المشجع السنغالي والذي حكى قصته مع الفورمولا1 التي تمتد على مدار سنوات طويلة، إذ كشف أنه لم يفوت سباقاً من سباقات الفورمولا1 على مدار 39 عاماً وتحديداً منذ عام 1979.

وقال موكو: «القصة بدأت منذ عام 1979 عندما فاز الجنوب أفريقي جودي سيكتر بسباق للفورمولا1 مع فريق فيراري، ارتبطت باللعبة حتى الآن».

وأضاف: «الفورمولا1 أصبحت عشقي، ولم أفوت أي سباق منذ 1979 وحتى الآن». موكو لا يفضل عدم الكشف عن عمره الحقيقي وأوضح أنه يحرص على ارتداء هذا النوع من الملابس والحلى الكثيرة التي تغطي جسده، ويعتقد أنها تشكل شخصيته وثقافته الأفريقية.