مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع إصلاح الشرطة

المصدر: رويترز

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، أمس الخميس، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس.

وجاء التصويت في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضوا ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد، بعد شهر من وفاة جورج فلويد وهو محتجز لدى الشرطة، الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع على وحشية الشرطة، لا سيما مع الأمريكيين من أصل أفريقي.

لكن من غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء من دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

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