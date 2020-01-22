بالفيديو.. شجار في بداية مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ

المصدر: رويترز

بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء وسط خلافات حادة، إذ هاجم كبير محامييه القضية بأكملها ووصفها بأنها لا أساس لها، بينما وصف نائب ديمقراطي بارز الأدلة بأنها دامغة على ارتكاب مخالفات.

وطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بعزل الرئيس الجمهوري بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.

ووصف الديمقراطيون ترامب بأنه خطر على الديمقراطية والأمن القومي في الولايات المتحدة. وندد ترامب ومحاموه بالمساءلة وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه.

وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إجراءات المحاكمة وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، أساس الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأمريكي لمساءلة الرئيس.

وقال "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أية مخالفة... ليست هناك أي قضية على الإطلاق".

ولخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب، وقال إنه ارتكب "مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب "دامغة بالفعل" إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في مجلس الشيوخ لستة أيام أسبوعيا، من الاثنين حتى السبت، حتى نهاية يناير الجاري على الأقل.

وقد تستمر المرافعات الافتتاحية لأربعة أيام، حيث يعرض فريق من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين قضيتهم ضد ترامب ويرد الفريق القانوني للرئيس على الاتهامات.

وهذه ثالث مساءلة لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يسبق أن عُزل رئيس عبر المساءلة، وهي آلية وضعها مؤسسو الولايات المتحدة لعزل الرئيس في حالة ارتكاب جرائم "الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم الكبيرة والجنح".

ونظراً لأن هناك حاجة لدعم أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ لعزل ترامب من منصبه، فمن شبه المؤكد أن يبرئ الجمهوريون الرئيس في المجلس.

لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.

ويتنافس 12 من الديمقراطيين للفوز بترشيح حزبهم لخوض الانتخابات أمام ترامب منهم جو بايدن نائب الرئيس السابق.

ويأتي طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي التحقيق بشأن بايدن في قلب قضية المساءلة.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأمريكية على حساب الأمن القومي الأمريكي. ويقول فريق ترامب القانوني إنه لم يكن هناك أي ضغوط، وأن قضية الديمقراطيين استندت إلى شائعات.