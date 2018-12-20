التحالف للأمم المتحدة: خروق الحوثي تهدّد هدنة الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

أكد التحالف العربي أن هناك مؤشرات على الأرض بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية اختارت تجاهل الهدنة في الحديدة، حيث خرقتها أكثر من 21 مرة منذ سريانها، كما قصفت مستشفى 22 مايو والعديد من المصانع بقذائف الهاون والصواريخ.



وقال مصدر في التحالف، في تصريحات صحافية، إن قوات الشرعية «تردّ للدفاع عن نفسها عند الضرورة وحين تحصل على موافقة بذلك»، مضيفاً: «سنواصل ضبط النفس في هذه المرحلة، لكنّ المؤشرات الأولية غير مطمئنة». وحذّر من أن اتفاق وقف النار قد يفشل بسبب هذه الخروق، وفي حال تأخرت بعثة الأمم المتحدة في بدء عملها على الأرض.

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