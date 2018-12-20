هادي يؤكد على تمكين أبناء تهامة من إدارة محافظتهم

المصدر: الرياض ـ سبأنت

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أهمية تمكين أبناء إقليم تهامة من المشاركة الفاعلة، في إطار مؤسسات الدولة المختلفة، بما يتناسب وتضحياتهم في مواجهة المشروع الإمامي لمليشيا الحوثي الانقلابية، وبما يلبي تطلعاتهم في إدارة محافظتهم، في إطار اليمن الاتحادي الجديد، المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

جاء ذلك، خلال استقباله لمحافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، الذي وضع هادي أمام التطورات المختلفة التي تشهدها الحديدة، والتحضير لتسلم أبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية لإدارة المؤسسات التنفيذية والإيرادية والأمنية بالمحافظة، وفقاً وتفاهمات بناء الثقة.. لافتاً إلى عدم جدية الانقلابين، كما هو عهدهم، في الإيفاء بالالتزامات والعهود.