التحالف يحبط هجوماً حوثياً من مطار صنعاء

المصدر: عدن - وكالات

دمر التحالف العربي طائرة بدون طيار ومنصة إطلاق بمطار صنعاء الدولي، في مؤشر جديد على استخدام الحوثي هذا المرفق الخدمي المدني لأغراض عسكرية، فيما حقق الجيش اليمني تقدماً جديداً في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، بعد أيام من تحرير مركز المديرية، في إطار العملية العسكرية الواسعة لتحريرها بالكامل من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلن التحالف العربي أنه قصف طائرة بدون طيار في مطار صنعاء. وقال التحالف في بيان بثّته قناة «الإخبارية» الحكومية السعودية: «تدمير طائرة بدون طيار ومنصة الإطلاق بمطار صنعاء الدولي»، مشيراً إلى «تدمير الطائرة في مرحلة الإعداد لإطلاقها، وتحييد هجوم إرهابي وشيك». وقال التحالف في بيانه إن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تستخدم مطار صنعاء ثكنة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني».

تقدم في صعدة

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش الوطني شنت هجومًا عنيفاً تمكنت خلاله من دحر الميليشيا الانقلابية من قرى «آل معيض» و«آل الحماقي» غربي مركز مديرية باقم، ويجري تطهيرها من الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة في الممرات وفي منازل المواطنين. وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 30 عنصراً وجرح آخرين من ميليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في الآليات والمعدات.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية قامت بتفجير عدد من منازل المواطنين في تلك القرى وزرعت الألغام فيها بكثافة بمختلف الأحجام والأنواع، وتهدف من خلالها للإضرار بالمواطنين وممتلكاتهم. ولفت إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني انتزعت أكثر من 200 لغم وعبوة ناسفه، وتواصل جهودها لانتزاع ما تبقى من الألغام في جميع المناطق المحررة، تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.